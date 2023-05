Réalisation de relevés et d’inventaires à Notre-Dame-des-Neiges

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable (MTMD) informe la population qu’il entreprendra, au cours des prochaines semaines, des relevés et des inventaires sur le terrain, à Notre-Dame-des-Neiges, dans le cadre du projet de bonification de l’autoroute 20. Cette étape vise à mettre à jour certaines données nécessaires à la reprise de la conception du tronçon situé entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles.

Le Ministère réalisera des relevés et des inventaires sur des terrains situés à proximité des futures emprises de l’autoroute, dans le secteur de la rue du Sault, près de la rivière des Trois Pistoles. Ces activités comprennent notamment la réalisation d’inventaires fauniques, floristiques, de relevés d’arpentage, ainsi que des relevés de climat sonore. Des mesures bathymétriques et de caractérisation du cours d’eau sont également prévues dans la rivière des Trois Pistoles.

Soulignons que ces relevés et inventaires se veulent non intrusifs et n’impliqueront l’utilisation d’aucune machinerie. Dans un souci de bonne collaboration avec les résidents du secteur, les propriétaires de terrains visés par ces activités sont contactés ces jours-ci par le Ministère. Ce dernier devra avoir obtenu la permission de ceux-ci avant le début de toute activité sur les propriétés concernées.

Rappelons que dans le cadre de ce projet majeur, le Ministère poursuit sa mise à jour des études nécessaires à la conception pour le tronçon entre Notre-Dame-des-Neiges et Trois-Pistoles. Quant à la phase entre Trois-Pistoles et Rimouski (secteur Le Bic), le Ministère fait également le point sur les études réalisées avant la réinscription du projet au Plan québécois des infrastructures, ainsi que celles qui doivent être actualisées.

Par ailleurs, le Ministère travaille présentement à la formation de deux premiers comités avec lesquels seront établis des mécanismes de consultation. Le premier sera formé de représentants du Ministère et d’élus régionaux concernés par le projet. Le second, composé notamment de représentants du MTMD, du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs, de la Municipalité de Notre-Dame-des-Neiges et de citoyens de cette municipalité, se penchera sur la partie du projet qui concerne le pont prévu au-dessus de la rivière des Trois Pistoles.

Rappelons que la mise en place d’un comité de vigilance est une des conditions exigées par le décret environnemental autorisant le projet.