Opération de nettoyage au parc de la Pointe de Rivière-du-Loup

Armés de grands sacs de poubelle, de chaudières et de gants, une centaine d’élèves de 2e et de 3e secondaire du Programme d’éducation intermédiaire internationale (PEI) de l’école secondaire de Rivière-du-Loup ont ratissé les berges du parc de la Pointe de Rivière-du-Loup le 17 mai afin de participer à une corvée de ramassage de déchets.

Tout l’après-midi, ces adolescents participaient ainsi à la Mission 1000 tonnes, dont l’objectif est de retirer 1 000 tonnes de déchets des cours d’eau de la planète afin de protéger les écosystèmes marins et aquatiques. En avant-midi, les élèves ont eu droit à une conférence de Lyne Morissette, cofondatrice et chef scientifique de la Mission 1000 tonnes.

«On veut sensibiliser les élèves à l’environnement et à l’impact qu’ils peuvent avoir», explique l’enseignante en sciences et coordonnatrice du PEI, Valérie Bélanger. Elle souligne que l’activité de nettoyage s’inscrit aussi dans la démarche d’éveil des élèves au contexte mondial dans une perspective de durabilité.

Les participants ont retrouvé des bouteilles d’alcool en vitre, des contenants de plastique, de la corde, une grande quantité d’emballages d’aliments et de contenants de styromousse.

Tous les déchets qui ont été retirés de la nature sur environ un kilomètre et demi dans le parc de la Pointe ne finiront donc pas leur course dans le fleuve Saint-Laurent ou encore dans les océans. Le poids des déchets amassés par les élèves de l’école secondaire de Rivière-du-Loup sera additionné à celui des autres participants de la Mission 1000 tonnes et contribuera à l’atteinte de l’objectif mondial, précise Valérie Bélanger.

Les boisés et plages du parc de la Pointe de Rivière-du-Loup seront donc soulagés de plusieurs kilos de déchets, un geste à la fois.