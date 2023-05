Familles d’accueil recherchées par le CISSS du Bas-Saint-Laurent 

Au Bas-Saint-Laurent, des dizaines de personnes offrent chaque année de leur temps et de leur amour au profit de jeunes et d’adultes avec des besoins particuliers. Ils ont décidé de plonger dans le projet de vie de devenir familles d’accueil ou ressources de type familial. Mais malheureusement, leur nombre demeure insuffisant pour répondre aux nombreuses demandes sur l’ensemble du territoire bas-laurentien.

C’est pourquoi le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent a lancé une importante campagne de recrutement de familles d’accueil / ressources de type familial pour accompagner des personnes vulnérables, ce mercredi 17 mai. Les besoins sont multiples et touchent une large clientèle.

Selon le CISSS, il s’agit autant d’enfants ayant vécu des difficultés de toutes sortes, de personnes avec une déficience intellectuelle, un trouble du spectre de l'autisme ou une déficience physique ou encore d’adultes présentant des problématiques de santé mentale.

À la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), par exemple, la directrice Mélissa Desjardins a soutenu en point de presse que 178 jeunes sont actuellement hébergés dans 78 familles du Bas-Saint-Laurent. Dans un monde idéal, une vingtaine de places supplémentaires devraient être trouvées pour répondre à la demande croissante. Les besoins se retrouvent sur l’ensemble du territoire, mais principalement dans les secteurs de Rivière-du-Loup et Matane, a-t-elle précisé.

«L’objectif, c’est de garder les jeunes dans leur milieu et de ne pas les relocaliser à l’extérieur […] On souhaite qu’ils puissent vivre une expérience enrichissante qui va leur permettre de mieux se développer et de s’enraciner», a soutenu Gilles Turmel, porte-parole du CISSS du Bas-Saint-Laurent.

AUTRES PROGRAMMES

Concernant les programmes santé mentale et dépendance, une vingtaine de places supplémentaires sont recherchées pour une clientèle adulte. Actuellement, on compte 81 places réparties dans 11 ressources au Bas-Saint-Laurent.

«La clientèle est formée de gens qui ont un profil avec des problématiques de santé mentale. Il s’agit de personnes qui n’ont pas la capacité, pour le moment, de vivre seules», a indiqué Claudie Deschênes, directrice des programmes santé mentale et dépendance (DPSMD) au CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Elle précise que les ressources familiales sont souvent «utilisées de façon transitoire», mais il arrive que certains séjours se poursuivent dans le temps. «La personne va rester en famille d’accueil pour reprendre le contrôle sur sa vie, retrouver un rythme, se rétablir et prendre de l’autonomie. L’objectif, c’est qu’ils puissent retourner dans la population générale et qu’ils puissent être autonomes, mais il arrive parfois que certaines personnes ne réussissent pas à atteindre cette autonomie-là», a-t-elle expliqué.

Une famille d’accueil peut accueillir une seule personne, comme plusieurs, selon les cas et les infrastructures disponibles. Mme Deschênes souligne que les besoins sont actuellement rencontrés du côté de Rivière-du-Loup et Rimouski, mais assure qu’aucune porte ne sera fermée si des gens d’autres territoires ou MRC ont le goût de s’investir.

Enfin, du côté des programmes de déficience intellectuelle, troubles du spectre de l’autisme et déficience physique (DI-TSA-DP), une trentaine de nouvelles places seraient nécessaires pour répondre à la demande du CISSS du Bas-Saint-Laurent, principalement pour des jeunes enfants qui ont un handicap ou une déficience intellectuelle. Les régions de Matane et Rivière-du-Loup sont à nouveau ciblées, mais encore une fois, tout le territoire est concerné.

«Les besoins sont diversifiés. On est ensemble pour bien les expliquer et on souhaite établir des partenariats avec les gens qui ont intérêt pour un projet de vie, celui d’être ressource de type familiale ou famille d’accueil», a mentionné la directrice Caroline Gadoury.

DEVENIR FAMILLE D’ACCUEIL

Les intervenantes ne cachent pas que l’engagement nécessaire pour devenir famille d’accueil ou ressource de type familiale est important et que celui-ci vient avec différents défis. Il s’agit d’un travail à temps plein. C’est pourquoi on recherche des gens qui ont non seulement le goût de s’investir au quotidien, mais qui sont dévoués et qui ont du temps à offrir à la clientèle. Les séjours peuvent aussi être à court, moyen ou long terme, a-t-on dit.

Il faut aussi comprendre que les familles volontaires seront accompagnées par des professionnels tout au long du processus. Une rétribution est également offerte et il est possible d'avoir des employés ou des gardiens pour prendre des moments de répit et des congés.

«On accompagne les familles d’accueil au quotidien. Si des besoins se présentent, on sera au rendez-vous tout au long du séjour du client. C’est important que les gens puissent l’entendre et le lire. Ils ne sont pas laissés à eux-mêmes», a indiqué Claudie Deschênes.

Une famille d’accueil ou ressource de type familial, en 2023, peut être très diversifiée, que l’on parle de couples avec ou sans enfants, de couples de personnes de même sexe ou de personnes seules, tient à mentionner le CISSS du Bas-Saint-Laurent.

Pour soumettre une candidature ou pour toute demande d’informations, il est possible d’écrire à [email protected] ou rejoindre les équipes au 1-833-724-9826.