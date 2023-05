Prix de l'essence: plus cher au Bas-Saint-Laurent

Le Bas-Saint-Laurent est l'une des régions où les automobilistes doivent débourser le plus pour un litre d'essence au Québec. En fait, selon la Régie de l'énergie, seuls les résidents de la Baie-James, de Charlevoix, des Îles-de-la-Madeleine et d'une partie de la Côte-Nord paient plus cher le précieux carburant.

Au Bas-Saint-Laurent, les automobilistes des MRC de Rivière-du-Loup et de Kamouraska doivent débourser en moyenne 171,9 cents le litre, ceux des Basques et d'une partie du Témiscouata doivent payer 170,6 cents le litre alors que ceux de Rimouski - Neigette et une partie du Témiscouata doivent allonger 174,4 cents le litre.

Selon CAA Québec, ce prix moyen à la pompe est supérieur au prix réaliste qu'il fixe à 169,1 cents. Selon le site web, ce prix est calculé, «en fonction de l’indicateur quotidien du cout d’acquisition et de la marge au détail moyenne établie par CAA-Québec au cours des 52 dernières semaines».

Pour faire le plein le plus économique, il faut être à Saguenay (Jonquière) alors que le litre d'essence se vend 146,3 cents, soit 25,6 cents moins chers qu'à Rivière-du-Loup. En Abitibi, à Rouyn-Noranda plus précisément, avec un prix de 161,3 cents à la pompe, les automobilistes paient 10,6 cents de moins que les Louperivois.

Un citoyen de Rivière-du-Loup qui a communiqué avec notre salle de rédaction et qui a tenu à conserver son anonymat n'a pas mâché ses mots. «Ce n'est plus un monopole, c'est de la collusion. On paie trop cher. Nous ne sommes pas une région aussi éloignée que les Îles [de la Madeleine]. Ça n'a pas de bon sens. Rien ne justifie cet écart», s'est-il indigné.