Un bilan positif pour la 2e édition de la «Dégustation Notre-Dame»

La deuxième présentation de l’activité-bénéfice qui se déroulait le 11 mai dernier à l’Auberge de la Pointe de Rivière-du-Loup a permis à la Fondation du Collège Notre-Dame de dégager un profit de 13 404,30 $.

Sous le thème «In Vino Meritas», jeu de mots en référence à la réussite des élèves du Collège Notre-Dame, l’évènement proposait la dégustation de sept vins d’importation privée sélectionnés par le sommelier Yannick Beaulieu, ainsi que trois plats de nourriture. La soirée, dont le nombre de convives était limité, a permis de maximiser la qualité de l’évènement.

Cette année, une belle nouveauté était offerte aux participants. «La présence du vigneron français, Alain Rochard du vignoble Du Loup Blanc, a ajouté une expérience palpable à la dégustation. Les gens ont eu l’opportunité de déguster deux de ses vins en sa présence, ce qui a augmenté le plaisir de tous les palais», a souligné Geneviève Joncas, coordonnatrice aux évènements et du développement philanthropique de la Fondation.

Les membres du comité organisateur sont fiers d’offrir une occasion supplémentaire, dans la région, de faire de nouvelles découvertes dans le monde du vin, soit une rencontre à la fois distinctive et conviviale. Les profits générés par la «Dégustation Notre-Dame» Bérubé GM seront entièrement versés à la Fondation du Collège qui a comme mission de soutenir la consolidation, l'amélioration et le développement des infrastructures, des équipements, des programmes et des services de l’institution.