Une médaille d’or pour un élève du CFPPA de Rivière-du-Loup

Un élève de première année en Techniques d’usinage au Centre de formation professionnelle (CFP) Pavillon-de-l’Avenir de Rivière-du-Loup, Nicolas Dubé, a été sacré champion de la catégorie «Usinage» aux récentes Olympiades québécoises des métiers et de la technologie.

Nicolas Dubé a du même coup obtenu son laissez-passer pour les championnats canadiens qui auront lieu les 24 et 25 mai prochains, à Winnipeg.

Selon l’enseignant qui accompagnait le médaillé d’or à titre d’entraineur, Luc Simard, les participants devaient être performants dans toutes les facettes de leur métier, pour être prêts à toute éventualité lors des compétitions.

«Il fallait qu’ils se débrouillent, car les entraineurs n’ont plus aucun contact avec eux une fois les compétitions commencées. Ils devaient être préparés et prêts à tout», a raconté M. Simard.

Le principal intéressé a bien su gérer la pression. «L’important, c’est d’être dans sa bulle et concentré sur ce qu’on est en train de faire», a commenté le médaillé Nicolas Dubé. «Cette médaille d’or, c’est surprenant, surtout que je suis en première année. J’ai fait ce que j’ai pu et ç’a donné ce résultat.»

OLYMPIADES

Après quatre ans d’absence en raison de la pandémie, c’était le retour attendu des olympiades, qui se tenaient au Centre de foires de Québec, les 11 et 12 mai.

La délégation des régions Bas-Saint-Laurent et Gaspésie a bien fait lors des compétitions. En effet, six des 13 participants à l’étape provinciale sont montés sur le podium. Nicolas Dubé, en Usinage, et Benjamin Lavoie, en Ébénisterie du Centre de formation professionnelle de Rimouski-Neigette, ont obtenu une médaille d’or.

«C’est vraiment une belle fierté pour le CFP et pour toute la région. Nicolas Dubé aurait aussi une possibilité d’aller aux mondiaux, car il a l’âge règlementaire pour participer», a souligné Serge Pelletier, directeur adjoint au CFP.

Mentionnons également que deux élèves de l’établissement louperivois ont aussi participé aux épreuves, d’abord Vanessa Marquis et son entraineuse Tania Bélanger en Soins infirmiers, ainsi qu’Antoine Lavoie et son entraineur Mathieu Castonguay en Cuisine.

Pus de 250 compétiteurs issus de 93 centres de formation professionnelle et cégeps ont relevé le défi dans 35 métiers.