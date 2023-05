Rivière-du-Loup relève le Défi Pissenlits

La Ville de Rivière-du-Loup est officiellement inscrite au Défi Pissenlits et invite les citoyens à voir la vie en jaune ce printemps. Elle se joint ainsi au mouvement lancé en 2021, qui incite les Québécois à retarder la tonte de leur gazon pour donner un coup de pouce aux pollinisateurs.

Le nectar et le pollen des fleurs de pissenlits permettent en effet aux abeilles de faire le plein d’énergie pour amorcer la saison de pollinisation des plantes, dont dépend 35 % de notre alimentation. Sans elles, pas de fraises, bleuets, pommes, oignons concombres ou courges… notamment. Contrairement à la croyance reçue qui associe souvent le défi au mois de mai, celui-ci n’a pas de date spécifique, le printemps étant plus ou moins hâtif selon les régions du Québec. Pour Rivière-du-Loup, la saison vient de commencer et les fleurs jaunes sont actuellement bien présentes sur le territoire.

Pour donner un coup de pouce aux pollinisateurs, les citoyens qui le désirent sont conséquemment invités à permettre une floraison complète des pissenlits avant de couper leur gazon, qui peut être fait lors de l’apparition des aigrettes blanches. Pour en faire plus pour les pollinisateurs, il est possible d’ensuite observer une nouvelle pause, le temps d’un second cycle de floraison. De son côté, la Ville relève aussi le défi sur plusieurs espaces verts, une fois le déchaumage et la tonte initiale de saison effectués.

Pour en savoir davantage sur le Défi pissenlits, les citoyens peuvent visiter le defipissenlits.com. Le blogue présente entre autres de nombreuses idées pour soutenir les abeilles et autres insectes pollinisateurs, dont le déclin est alarmant pour la biodiversité.