500 km pour la Mission du Dr Marsolais

L'Association des gestionnaires en sécurité incendie et civile du Québec (AGSICQ), en collaboration avec la Mission du Dr Marsolais, ont amorcé une course de 500 km afin de promouvoir les valeurs de générosité et de solidarité en faveur du don d'organes et de tissus.

Quatre coureurs ambassadeurs, dont le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, se sont élancés le 14 mai dernier de Laval sur un parcours qui les mènera jusqu'à Rivière-du-Loup le 20 mai pour porter haut les couleurs de cette cause. Dans le cadre de l'événement, les coureurs feront plusieurs arrêts, dont un, au Collège Saint Bernard de Drummondville où le programme éducatif sur le don d'organes et de tissus de l'organisme Chaîne de vie est enseigné depuis plusieurs années.

Cette course est l'occasion de rendre hommage à la générosité des donneurs et de leurs familles et d'amasser des fonds pour soutenir la Mission du Dr Marsolais. Faisons preuve d'empathie et de bienveillance envers les donneurs et leurs proches, qui font un geste exceptionnel en offrant le don de vie. Soyons à la hauteur de leur générosité et montrons-leur notre solidarité.

«Le courage et le dévouement sans faille de nos pompiers sauvent des vies», affirme le Dr Pierre Marsolais. «Leur engagement envers les familles de donneurs d'organes est tout aussi remarquable, car ils contribuent à la chaîne de vie de la transplantation. Leur détermination et leur compassion aident à apaiser la douleur des familles éprouvées, en leur offrant le réconfort que procure la possibilité de donner les organes de leurs proches.»

«En organisant cette course, la direction de la sécurité incendie de Rivière-du-Loup lance un appel vibrant à tous les Québécois pour qu'ils se rallient à la cause des dons d’organes et de tissus. En soutenant cette noble cause, nous pouvons tous contribuer à sauver des vies et à apporter un peu de réconfort aux familles qui traversent une période difficile. Nous sommes profondément reconnaissants envers nos pompiers et tous les premiers répondants pour leur dévouement et leur engagement inébranlable envers la vie humaine.»

Tous les dons récoltés permettront de financer les actions de l’organisation qui travaille sans relâche pour sensibiliser la population aux dons d'organes et de tissus. Nous invitons tous les citoyens à se mobiliser pour cette noble cause en faisant un don sur le site de la Mission du Dr Marsolais : https://missiondrmarsolais.org/donations/coursepompiers/.