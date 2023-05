Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup : d’autres échantillons prélevés 

Les démarches permettant d’avoir un portrait encore plus juste et à jour concernant le réseau d’aqueduc de Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup se poursuivent. Deux représentants du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) étaient sur place, ce vendredi 12 mai.

Selon un nouvel avis partagé par la Municipalité, les intervenants du ministère ont prélevé des échantillons d’eau à six points d’échantillonnages sur le réseau d’aqueduc de Saint-Hubert aux fins d’analyse. Cette analyse permettra d’évaluer des paramètres additionnels, dont certains sont normés par la Loi sur la qualité de l’eau potable.

Lorsque les résultats des analyses effectuées par Saint-Hubert-de-Rivière-du-Loup et le MELCCFP seront connus, la population et les membres des médias seront avisés.

SÉANCE EXTRAORDINAIRE DU 15 MAI 2023 À 20 H

Soulignons également qu’une séance extraordinaire se tiendra le 15 mai 2023 à 20 h. Les élus adopteront plusieurs résolutions au sujet de la situation actuelle. Ils demanderont notamment au gouvernement de déclarer «zone sinistrée» l’usine de filtration, ses bassins, les envions, ainsi que le réseau de transport et de distribution d’eau potable municipal.

Les citoyens qui souhaitent y assister sont invités à se présenter à la salle du conseil du bureau municipal (prière d’utiliser l’entrée de la bibliothèque du 8, rue Saint-Rosaire). L’ordre du jour de la rencontre est disponible sur le site web de la municipalité (municipalite.saint-hubert-de-riviere-du-loup.qc.ca). Tous les citoyens sont les bienvenus.

PROCHAINE DISTRIBUTION D’EAU

Par ailleurs, des contenants d’eau embouteillée de 4 litres et de 18 litres seront distribués à l’aréna de Saint-Hubert le 13 mai 2023 de 13 h à 15 h. L’équipe municipale sera sur place pour répondre à toutes vos questions.