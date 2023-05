La Ville de Pohénégamook en mode action pour la protection de son lac

La Ville de Pohénégamook multiplie les actions en vue de protéger son lac des espèces exotiques envahissantes. À l’aube de la prochaine saison estivale, celle-ci met effectivement les bouchées doubles afin permettre l’établissement des meilleures pratiques en la matière pour la préservation des écosystèmes aquatiques sur son territoire.

Depuis la découverte du myriophylle à épi et de la moule zébrée au Témiscouata, la Ville de Pohénégamook a travaillé d’arrache-pied afin de limiter la propagation des espèces envahissantes exotiques dans les limites de son territoire. En effet, plusieurs accès au lac ont été bloqués dès l’automne dernier afin de limiter l’utilisation de débarcadères non officiels et diriger les adeptes du nautisme au débarcadère municipal, à proximité d’une station de lavage.

Des démarches supplémentaires ont été réalisées tout au cours de l’hiver afin d’aménager pour la belle saison des infrastructures permettant un meilleur contrôle des accès au lac. Un réaménagement complet du secteur de la marina est ainsi en cours. L’installation de guérites équipées de caméras est prévue en mai et l’accès au lac sera uniquement possible suite au lavage obligatoire des embarcations nautiques. De plus, des modifications seront apportées dès les prochaines semaines afin de doter la station de lavage actuelle d’eau chaude. Un plan de signalisation sera également déployé sur l’ensemble du territoire de la Ville, afin de non seulement rappeler les obligations de lavage des embarcations nautiques, mais également diriger les utilisateurs du lac vers le lieu de mise à l’eau autorisé.

Ces démarches permettront de mettre en application le règlement adopté le 1er mai visant à obliger le nettoyage des embarcations et accessoires nautiques sur le territoire de la Ville. Ayant travaillé de concert avec la MRC de Témiscouata et différents partenaires environnementaux, Pohénégamook devient ainsi la première municipalité de la région à posséder une règlementation encadrant ce type d’activité. Ce règlement prévoit en outre une tarification pour le lavage des embarcations adaptée en fonction du type d’embarcation (motorisée ou non) et de la provenance des visiteurs (résident ou non).

Une campagne de communication sera lancée au cours des prochaines semaines, afin d’amoindrir les risques de problématiques lors de l’inauguration des installations et faciliter la transition vers ce nouveau système. Dans cette optique, la Ville verra à transmettre au cours des prochaines semaines, à chaque foyer, des outils d’information afin de permettre de bien comprendre la nouvelle marche à suivre, expliquer comment se procurer les preuves de lavage et connaître les différentes mesures prévues au règlement municipal.

«La protection du lac Pohénégamook figure depuis longtemps parmi les priorités des élus locaux et ce, plus particulièrement depuis la découverte de la moule zébrée au Témiscouata. Dans cette optique, nous pouvons aujourd’hui affirmer que l’exécution de notre plan d’action, établi dès l’automne 2022, suit son cours et que nous avons pris nos responsabilités afin de limiter la présence d’espèces exotiques envahissantes sur notre territoire. De cette façon, nous pouvons entrevoir le maintien de la qualité de l’eau de notre lac, pour le plus grand bénéfice des générations actuelles et futures», a souligné le maire de Pohénégamook, Benoît Morin.

Enfin, la protection des cours d’eau étant l’affaire de tous, la Ville de Pohénégamook entend bien poursuivre son rôle de leader régional, en concertation avec la MRC de Témiscouata, pour le maintien des écosystèmes aquatiques et encourage tous les acteurs impliqués à poursuivre leur travail en la matière.