Le Maillon des Basques poursuit la mobilisation communautaire

Dans le cadre des célébrations de la journée Maillon du 1er juin, les partenaires de la démarche Maillon des Basques souhaitent inviter la population à deux activités entièrement gratuites. D’abord, le 3 juin dès 11 h 30 à l’école primaire de Saint-Mathieu-de-Rioux aura lieu la seconde édition de la Fête des voisins.

«La Fête des voisins, c’est l’occasion de se rassembler dans un village des Basques pour célébrer le vivre ensemble. Des activités et de la nourriture seront offertes gratuitement pour grands et petits, ce qui permettra de favoriser la participation du plus grand nombre et à plusieurs de briser l’isolement», mentionne Mireille Dubé, directrice de la Maison de la famille des Basques et co-organisatrice de la journée.

La Fête des voisins est un rassemblement familial où vous trouverez des jeux gonflables, du maquillage avec Marie-Libellule, des jeux d’habiletés, un grand vide-grenier, de la danse en ligne, de l’animation musicale et de clown et bien plus encore.

«En ces temps économiques difficiles, les activités familiales gratuites sont les bienvenues», poursuit Julie Ouellet, directrice du Centre Alpha des Basques et co-organisatrice de l’activité.

Le samedi 10 juin dès 14 h, à la Polyvalente de Trois-Pistoles aura lieu une conférence sur l’estime de soi avec la psychologue Karène Larocque. Cette conférence est ouverte au public gratuitement grâce à la participation des partenaires du Maillon et sera rediffusée sur les ondes de la télévision communautaire pour celles et ceux qui ne pourraient faire le trajet.

À l’occasion de son 12e anniversaire, le Maillon fait peau neuve. Il proposera un tout nouveau site web ainsi qu’une nouvelle version simplifiée du répertoire des ressources à compter de juin au maillonlesbasques.com.

Le Maillon des Basques est le fruit de la collaboration d’une douzaine d’organismes communautaires, de partenaires institutionnels et d’entreprises d’économie sociale de la région des Basques. L’objectif du Maillon est d’informer la population et de promouvoir les services dans une optique de prévention et de solidarité.