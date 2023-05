Québec octroie 105 000 $ à l’organisme Accro de la techno

L’organisme à but non lucratif de La Pocatière, Accro de la techno, a bénéficié le 12 mai d’un financement de 105 000 $ du gouvernement du Québec afin de soutenir deux projets visant à intéresser les jeunes aux sciences et aux technologies.

L’initiative Accro de la techno 2.0 a obtenu un appui financier de 91 500 $ dans le cadre du programme NovaScience de Québec. Ce projet est estimé à 116 831 $. L'organisme souhaite rejoindre 2 500 jeunes au cours de l’année 2023-2024. À l’aide de ce financement, des ateliers et des trousses seront conçus autour de cinq thématiques l’électricité et l’électronique, l’optique et la lumière, la mécanique, la pensée informatique et la fabrication numérique.

L’autre projet, intitulé Découpe laser à l’école, a reçu une aide financière de 14 000 $ de Québec. Il est évalué à 17 500 $. Accro de la techno pourra faire l’acquisition des équipements nécessaires afin d’initier les élèves à la découpe laser. Ce matériel sera prêté aux enseignants, qui auront aussi accès à de la formation et à des suggestions de modèles à réaliser.

«Cet appui qui est donné aux enseignants pour stimuler les projets en maths et en sciences viendra certainement allumer certains jeunes d’une façon stimulante et ludique», explique le député de Côte-du-Sud, Mathieu Rivest.

Lors d’ateliers en classe, les élèves seront appelés à manipuler des machines, à fabriquer des objets et à expérimenter à l’aide de matériel technologique de qualité. «Ils vont avoir accès à des équipements qui se retrouvent dans des entreprises. Elles vont utiliser des imprimantes 3D, des machines-outils laser. On veut leur faire découvrir ça pour leur donner la piqûre et les accrocher aux sciences», explique le directeur d’Accro de la techno, Éric Dufresne. Il souhaite que les jeunes vivent des succès liés aux sciences et aux technologies afin qu’ils envisagent d’en faire une carrière dans le futur.

M. Dufresne y voit également une solution à la pénurie de main-d’œuvre. L’objectif de l’organisme est de développer la culture scientifique et d’encourager la relève à se lancer dans ce domaine.

L’annonce a eu lieu à l’entreprise Prelco de Rivière-du-Loup, qui est l’un des partenaires de cette initiative. Le projet Accro de la techno a commencé en 2015 et il a rejoint depuis plus de 11 000 jeunes des MRC de Montmagny, L’Islet, Kamouraska et Rivière-du-Loup.