Le début de saison de l'Héritage 1 repoussé à la fin du mois

L’organisme à but non lucratif de La Pocatière, Accro de la techno, a bénéficié le 12 mai d’un financement de 105 000 $ du gouvernement du Québec afin de soutenir deux projets visant à intéresser les jeunes aux sciences et aux technologies. L’initiative Accro de la techno 2.0 a obtenu un appui financier de 91 500 $ dans le cadre du programme ...