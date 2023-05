Simulation d'incendie dans une tourbière de Premier Tech

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a procédé le jeudi 11 mai dernier à un nouvel exercice de simulation d’intervention incendie dans une tourbière de l'entreprise Premier Tech. Rappelons que d'importants incendies n'ont pas épargné des tourbières de la région, notamment à Saint-Modeste en aout 2014 et à Saint-Philippe-de-Néri en juin 2020.

L'exercice collaboratif a impliqué les producteurs de tourbe et les services incendie de la MRC de Rivière-du-Loup. C’est la troisième année que le comité de coordination des mesures d’urgence incendie participe à des exercices de simulation.

Cette année, une nouvelle formule permettait de réaliser l’exercice directement sur les terrains de l'entreprise Premier Tech, en passant un appel au 9-1-1 à partir d’une tourbière en opération. L’exercice aura permis de constater les délais de réponse en temps réel du centre d’appel (CAUREQ), des superviseurs aux champs et des autres employés impliqués, ainsi que des services incendie.

De plus, les pompiers ont pu en profiter pour tester leur déploiement sur le terrain, se familiariser avec les virées disponibles et se ravitailler avec les points d’eau accessibles sur le site. Près de 30 employés de 4 entreprises membres de l’APTHQ ont été formés lors de l’exercice.

Suite à la pratique, les participants ont pu émettre des commentaires afin d’améliorer la prochaine version du Guide des mesures d’urgence incendie en tourbières. Cet outil mis à la disposition des producteurs de tourbe est réévalué après chaque saison de récolte.

Le comité de coordination est composé des producteurs de tourbe de la région, soit Berger, Les Tourbes Nirom, Tourbière Réal Michaud et fils et Premier Tech; de l’APTHQ et est appuyé par Christiane Plamondon, consultante en santé et sécurité du travail, des représentants des services incendie de Rivière-du-Loup et de Saint-Antonin ainsi que de la MRC de Rivière-du-Loup. Cette collaboration vise à partager les meilleures pratiques en matière de protection incendie, à protéger la ressource lors des interventions et faciliter la coordination des intervenants.

Rappelons que la Ville de Rivière-du-Loup a reçu, au nom de tous les membres du comité, une mention d’honneur - volet préparation aux sinistres - lors de la cérémonie du Mérite québécois de la sécurité civile en octobre 2022. Cette récompense circule depuis entre les différents partenaires du comité de coordination des mesures d’urgence.

L’APTHQ

L’Association des producteurs de tourbe horticole du Québec (APTHQ) a pour mandat de promouvoir l’industrie de la tourbe horticole, de représenter et de défendre les intérêts des membres, de sensibiliser à la gestion responsable des tourbières et d’informer le public à propos de cette ressource indispensable en agriculture et en horticulture et qui entre dans la composition de nombreux produits d’utilité courante.

L’APTHQ héberge le Créneau d’excellence Tourbe et substrats. La mission du Créneau est de rassembler les forces vives du secteur de la tourbe horticole afin qu’elles travaillent de concert sur leurs enjeux communs.