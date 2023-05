Planifier un geste de cœur pour la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB

Avec les années de pandémie de coronavirus qui ont paralysé le monde durant plusieurs mois, les organismes ont eu beaucoup de difficulté à trouver du financement afin de poursuivre leurs activités. La Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB ne fait pas exception.

Annuellement, 1,4 M $ doivent être investis dans la Maison pour assurer ses fonctions. La moitié est payée par le gouvernement du Québec. La seconde partie doit donc être fournie par la fondation, par le biais de ses différentes activités et campagnes de financement réalisées dans la communauté du KRTB.

Les vagues de COVID-19 qui ont assailli la planète ont mis sur pause tous les types d’évènements permettant à la fondation d’aller chercher de l’argent pour soutenir la Maison. Les membres de la fondation ont donc réfléchi à une solution pour que l’organisme ne soit pas autant dépendant des fonds amassés lors des activités annuelles. Ils ont réalisé qu’ils devaient se concentrer sur les dons planifiés.

C’est pourquoi un comité formé d’une douzaine de professionnels comme des avocats, des notaires, des conseillers en assurance vie et de l’ancienne directrice générale, Renée Giard, a été mis sur pied afin de trouver une solution pour permettre à la Maison d’être pérenne.

Concrètement, les dons planifiés «ce sont des gens qui font des legs dans leur testament», souligne d’emblée Mme Giard, aujourd’hui coordonnatrice du comité Dons planifiés à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB. Les personnes intéressées peuvent aussi faire don de leur assurance vie, d’immeubles (comme une maison), d’actions cotées en bourses, de rentes et bien plus encore, à leur décès.

«On s’est rendu compte qu’il fallait mettre de l’énergie là-dessus parce que, premièrement, ce sont de bons montants et, deuxièmement […] il y a beaucoup de gens qui n’ont pas de succession ou qui ont beaucoup d’argent et qui veulent en donner à leur famille, mais aussi à des organismes», soutient Renée Giard. En parlant de ce type de dons, la fondation espère sensibiliser la population à donner à la Maison Desjardins, qui, depuis son ouverture en 2009, a accompagné plus de 1 300 personnes en fin de vie, soit environ 100 personnes par année.

L’ancienne directrice générale indique que toutes les causes sont bonnes et que tous les organismes méritent de l’aide. Pour les indécis qui n’ont pas encore choisi à quelle organisation remettre leur succession, elle assure que la Maison est là et qu’elle a besoin de sa communauté. Communauté qui, de près ou de loin, a déjà eu un contact avec ce bâtiment qui donne du répit aux personnes avant qu’elles ne s’éteignent.

Selon Mme Giard, de plus en plus de personnes se demandent quoi faire de leur patrimoine lorsqu’elles n’ont pas de successeurs. «Les gens oublient qu’ils pourraient donner à la Fondation de la Maison Desjardins lors de leurs décès», affirme-t-elle. C’est la raison pour laquelle la fondation tient à faire passer le mot que cette alternative est possible et qu’elle pourrait aider un grand nombre de personnes.

UNE MAISON EN SANTÉ

Malgré des années plus difficiles dans la recherche de financement, la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB se porte bien. L’avantage de la réception de dons est que la fondation se crée un fonds de réserve qui rapporte des intérêts année après année. En 2022, la fondation avait assez d’argent pour soutenir la Maison pour 4 ou 5 années encore.

«Mais ça va toujours être à recommencer», souffle Renée Giard. Les dons planifiés constituent donc une bonne source de revenus pour la fondation afin d’assurer la pérennité de la Maison et d’enlever du stress pour les responsables. Elle partage que si 500 000 à 600 000 $ proviennent de ce type de fonds chaque année, un avenir plus grand pourrait être tracé pour la Maison Desjardins.

En 2021, André Bélanger a remis 1,2 M $ à la Fondation de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB, soit l’équivalent de presque deux ans d’opérations. Ce geste, un geste de cœur, un geste pour redonner au suivant a touché tous les acteurs œuvrant pour la fondation et la Maison. Chaque don a un impact, qu’il soit gros ou petit, et compte dans la fin de vie de plusieurs personnes.

Pour les personnes intéressées à donner ou désireuses d’obtenir plus d’information au sujet des dons planifiés, il suffit de se rendre sur le site internet de la Maison Desjardins de soins palliatifs du KRTB au www.maisondesjardins.com.