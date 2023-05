Lancement du Plan stratégique 2023-2028 de Saint-Clément

La municipalité de Saint-Clément est fière d'annoncer le lancement de son nouveau Plan stratégique municipal pour les cinq prochaines années! Le Plan stratégique 2023-2028 a été élaboré en collaboration avec la MRC les Basques, la SADC des Basques et le comité de développement de Saint-Clément.

La consultation publique du 12 novembre dernier et le sondage qui l’a précédée ont été une partie intégrante du processus d'élaboration de ce plan stratégique. La municipalité a travaillé en étroite collaboration avec les citoyens et les comités locaux pour recueillir leurs visions et leurs idées sur l'avenir de notre communauté. Les résultats de cette consultation et du sondage ont été utilisés pour l’élaboration du plan d’action qui reflète les aspirations de la communauté et qui répond aux besoins réels de la municipalité.

Ainsi, le Plan stratégique 2023-2028 devient un outil de référence qui guidera les décisions du conseil municipal et de l'administration municipale pour les années à venir. Il définit également les objectifs stratégiques à long terme de Saint-Clément dans des domaines tels que les loisirs, la culture, le développement économique & agricole, les ainés, les familles, la vie communautaire, les services de proximité, l’aménagement paysager et les infrastructures.

Le plan stratégique est un document évolutif et un suivi sera fait chaque année afin de s'assurer qu'il est en phase avec les besoins de Saint-Clément et de ses résidents. Un comité de suivi est déjà en place pour veiller à la mise en œuvre efficace du plan stratégique.

La municipalité de Saint-Clément est déterminée à travailler avec ses partenaires locaux et régionaux pour réaliser la vision ambitieuse énoncée dans ce plan stratégique. Nous sommes convaincus que cette vision, qui reflète les aspirations de nos citoyens et de notre communauté, sera un guide précieux pour nous aider à bâtir une municipalité dynamique, prospère et attrayante pour les années à venir.

La municipalité a tenu à remercier Sébastien Ouellet de la MRC les Basques et Philippe Veilleux de la SADC des Basques pour leur accompagnement tout au long de ce processus de concertation, ainsi que les membres du comité de développement pour leur implication. Enfin, un grand merci aux citoyens de Saint-Clément pour leur participation active à la consultation publique.

Pour plus d'informations sur le Plan stratégique 2023-228, veuillez contacter Camilo Céré-Escribano, agent de développement, au 418-963-2258 ou au [email protected].