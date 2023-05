Sous la présidence d’honneur de Doris Laliberté Kirouac et de Régis Malenfant s’est tenu, le 28 avril dernier au Centre de formation professionnelle Pavillon-de-l’Avenir, le souper-bénéfice de la Fondation louperivienne d’enseignement primaire et secondaire public (FLEPSP).

Cette activité, devenue une tradition, revêtait une importance particulière puisqu’elle visait à souligner le 35e anniversaire de cet organisme qui a pris son envol le 30 septembre 1987, date de sa première assemblée générale.

Dignitaires et donateurs ont pu assister à une présentation de Louise Beaulieu, membre du conseil d’administration, portant sur les premiers pas de la FLEPSP qui, soulignons-le, s’implique d’une multitude de façons pour encourager la réussite tout en valorisant la persévérance scolaire.

Dans son allocution, la présidente de la Fondation louperivienne, Estelle Dupont, a tenu à souligner la présence de deux des membres fondateurs. Elle a aussi remercié les précieux donateurs qui permettent à la Fondation de continuer à jouer son rôle dans la collectivité.

«Un merci spécial à Doris Laliberté Kirouac et Régis Malenfant. Vous êtes des personnes importantes, vous qui avez participé, il y a déjà 35 ans, à la mise en place de la Fondation louperivenne d’enseignement primaire et secondaire public. Vous avez posé les jalons de ce qui allait devenir une belle et grande aventure. Merci aussi à tous nos donateurs et donatrices. Grâce à vous, d’année en année, notre Fondation a pu poursuivre sa mission. Vous comprendrez que votre présence ce soir est importante. Depuis 2020, nous n’avons pu mettre en place aucune campagne de financement. Malgré ce fait, nous avons remis des bourses au cours des deux dernières années. L’an dernier, nous avons reçu un don de 5 000 $ du Grand McDon. Sur notre comité, nous avons madame Audrey Pelletier qui, avec son conjoint, a mené une campagne de financement dans le cadre d’un voyage à l’étranger», a-t-elle souligné.

La présidente a indiqué que les sommes recueillies permettront de remettre des bourses de persévérance lors de son Gala annuel qui se tiendra à l’Hôtel Universel, le vendredi 26 mai.

«Les bourses octroyées visent à encourager les élèves, à les mettre en valeur, à susciter leur intérêt et à démontrer qu’il y a une communauté éducative qui reconnaît leur talent et surtout leurs efforts constants. En les honorant, nous leur offrons leur petit moment de fierté et de gloire qui permet d’allumer cette petite étincelle qui leur donnera le goût de persévérer afin d’assurer leur réussite scolaire, bien plus, de réaliser leurs rêves. Cette année, nous remettrons principalement des bourses sur le plan de la persévérance scolaire, car nous savons que les dernières années ont été plus difficiles pour les élèves. Donc, ce sera un bon moment pour encourager plus de 150 élèves. D'autres bourses seront remises lors des galas respectifs de l'École secondaire de Rivière-du-Loup, du Pavillon-de-L'Avenir ainsi que du Centre d’éducation des adultes. Nous remettrons également des prix pour le concours de dessins des élèves du préscolaire 4 ans et 5 ans. L’ensemble des bourses totalisera quelque 11 500 $», a-t-elle signifié.

Mme Dupont a conclu en invitant les gens à suivre les différentes activités que tiendra la Fondation louperivienne au cours de la prochaine année dans le cadre de son 35e anniversaire.