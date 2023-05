Promutuel Assurance Côte-Sud: un pas de plus vers le regroupement

Depuis plusieurs mois, les dirigeants de Promutuel Assurance Montmagny-L’Islet et Promutuel Assurance Rive-Sud ont entrepris des démarches en vue de regrouper leurs activités au sein d’une nouvelle entité, Promutuel Assurance Côte-Sud. Lors des assemblées générales extraordinaires tenues le 9 mai, les membres-assurés se sont prononcés en faveur de ce projet qui se concrétisera le 1 janvier 2024.

«Nous sommes très heureux de la tournure des événements. Nos membres se sont prononcés en faveur du projet de regroupement que nous leur avons présenté et il s’agit donc d’un pas de plus vers la concrétisation de ce beau projet ! C’est un beau vote de confiance de la part de nos membres-assurés», a souligné le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy.

Rappelons que le regroupement permettra de créer une société ayant un chiffre d’affaires d’environ 100 millions de dollars et qui comptera 150 employés. Promutuel Côte-Sud aura un siège social à Lévis, ainsi que 11 bureaux pour desservir les membres-assurés.

Avant de pouvoir finaliser le regroupement, plusieurs étapes devront être franchies. Ainsi, une demande sera soumise à l’Autorité des marchés financiers (AMF) qui doit s’assurer que la nouvelle mutuelle respecte les exigences légales. L’AMF fera par la suite une recommandation au ministre des Finances du Québec afin que ce dernier donne son aval au projet.

«Je tiens à remercier l’ensemble de nos membres-assurés et nos employés des deux mutuelles pour leur confiance. Un projet de regroupement amène évidemment son lot de préoccupations et de questionnements. La communication et la transparence sont donc au cœur de nos démarches depuis le tout début du projet afin d’en faire un projet mobilisant pour nos équipes», a expliqué le directeur général de Promutuel Assurance Rive-Sud, Mario Montminy.

Promutuel Assurance Rive-Sud

Bien implantée dans la région depuis plus de 100 années, Promutuel Assurance Rive-Sud compte sur l’expertise de 98 employés, au service de ses 45 350 membres-assurés. Reconnue pour sa solidité financière, ses produits de grande qualité et l'excellence de son service à la clientèle, elle s'est donnée comme mission de promouvoir et d'offrir des produits d'assurance qui répondent aux attentes de ses membres-assurés. Promutuel Assurance Rive- Sud fait partie du Groupe Promutuel, qui figure parmi les plus grands assureurs de dommages au Québec.