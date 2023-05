Modifications aux horaires des centres de dépistage de la COVID

Le CISSS du Bas-Saint-Laurent annonce des modifications aux horaires de ses centres de dépistage de la COVID, et ce, en raison de l’évolution favorable de la situation épidémiologique.

Ainsi, les centres situés dans les MRC du Kamouraska, du Témiscouata, de la Matanie et de la Matapédia seront désormais en opération 7 jours sur 7 de 12 h à 16 h. Ceux situés dans les Basques et dans la Mitis seront ouverts de 12 h à 16 h du lundi au vendredi. Enfin, les centres de Rimouski et Rivière-du- Loup demeurent accessibles 7 jours sur 7, de 8 h à 16 h.

Il est important de préciser que les services offerts dans nos centres de dépistage de la COVID s’adressent à des clientèles précises, notamment les personnes pour lesquelles un traitement est envisagé contre la COVID-19, les personnes atteintes d’une maladie chronique ou d’une condition qui nécessite un suivi médical régulier, les personnes de 70 ans et plus, les personnes demeurant dans une communauté ou région isolée ou s’y rendant pour y travailler, les enfants âgés de moins de 2 ans et les femmes enceintes au 2e ou 3e trimestre de grossesse en bonne santé ou qui présentent une maladie ou une condition chronique.

La prise de rendez-vous demeure obligatoire via le site Clic Santé ou par téléphone au 1-877-644-4545. À noter que des tests de dépistage rapide sont disponibles gratuitement dans tous les centres du CISSS du Bas-Saint-Laurent.