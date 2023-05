Parachèvement des travaux d’asphaltage de l’autoroute 85 à Rivière-du-Loup

Le ministère des Transports et de la Mobilité durable informe la population qu’il procédera, dès le 5 mai, à des travaux d’asphaltage sur la chaussée de l’autoroute 85, en direction nord, à Rivière-du-Loup. Cette intervention, qui se déroulera entre les kilomètres 93 et 98, achèvera le projet lancé à l’été 2022 dans ce secteur.

Pendant ces travaux, d’une durée d’environ trois semaines, plusieurs entraves sont prévues : circulation à contresens sur la chaussée en direction sud, fermeture en tout temps des bretelles d’accès nos 93 et 96 en direction nord, l’accès à l’autoroute pourra s’effectuer par l’échangeur de la sortie no 90, fermeture, du 8 au 10 mai, de la sortie no 96.

Pour assurer la sécurité des usagers de la route et celle des travailleuses et travailleurs, le respect de la signalisation en place est essentiel. La durée des travaux et les entraves peuvent être modifiées en raison de contraintes opérationnelles ou des conditions météorologiques. Afin de connaître les détails des entraves en cours et à venir sur ce chantier, les automobilistes sont invités à consulter Québec 511.