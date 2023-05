Nomination d’une direction générale à la Ville de Trois-Pistoles

À la suite du départ de Pascale Rioux qui œuvrait à titre de directrice générale à la Vile de Trois-Pistoles depuis le 30 juin 2014, le Conseil municipal avait entrepris la lourde tâche de recruter une nouvelle ressource pour occuper ce poste clé au sein de l’administration. Ce défi fut relevé avec l’entrée en poste d’Étienne Bergeron en date du 15 mai prochain.

M. Bergeron a œuvré pendant plus de 25 ans à titre de président dans une entreprise de développement et construction résidentiel et commercial au Centre-du-Québec. Il a également été propriétaire et co-propriétaire de différentes entreprises dans le commerce de gros et de détail, de l’hôtellerie ainsi que dans la restauration.

Il a également effectué les fonctions de la présidence de l'Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ) lors d’un mandat de deux ans. Également impliqué sur différents comités de l’APCHQ, de même qu’au sein de l’association régionale des Bois-Francs, Étienne Bergeron a siégé à de nombreux conseils d’administration notamment comme vice-président de l’Association des entrepreneurs en construction du Québec (AECQ) et à titre de membre de la Table de concertation sur l’avenir des centres-villes et leur revalorisation. De plus, il a été administrateur de la Fondation Raymond Roy pendant plus de 5 ans.

Depuis les deux dernières années, M. Bergeron a occupé le poste de directeur immeubles et projets à la Ville de Fermont en assumant le mandat de création et mise en place d’une direction dédiée à la gestion, à la mise à niveau du parc immobilier de la municipalité ainsi que d’orchestrer l’ensemble des dossiers de développement relevant du bureau de projet pour l’ensemble de la région. Dans ce cadre, il aura su mettre de l’avant ses relations avec les différents ministères, organismes publiques et communautaires ainsi que les clients industriels.