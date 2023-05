Près de 810 000 $ octroyés pour des projets dans la circonscription de Rivière-du-Loup – Témiscouata

Au nom de la ministre déléguée à la Santé et aux Aînés, Sonia Bélanger, et de la ministre des Affaires municipales, Andrée Laforest, la députée Amélie Dionne annonce qu’un soutien financier de 809 817 $ est octroyé à 10 municipalités de sa circonscription dans le cadre du nouveau Programme d’infrastructures municipales pour les aînés (PRIMA).

Cette aide financière est attribuée pour la concrétisation de plusieurs projets visant à l’amélioration de la qualité de vie des aînés, par exemple l’aménagements de parc, des sentiers ou circuits de marche et des infrastructures adaptées favorisant la vie active des aînés dans leur municipalité.

Le PRIMA a pour but d'appuyer les communautés dans leur adaptation au vieillissement de la population. Il permet l’octroi d’un financement aux municipalités ayant adopté une politique des aînés et un plan d’action Municipalité amie des aînés (MADA), pour la réalisation de travaux d’infrastructures et d’aménagements visant les besoins des personnes aînées.

«À titre de députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata (incluant Les Basques), je me réjouis que 10 projets de notre circonscription aient été retenus dans le cadre de ce programme. Ces initiatives démontrent toute l’importance pour notre communauté de favoriser la vie active et l’épanouissement de nos personnes aînées», souligne la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne.

PRIMA

Le PRIMA s'inscrit dans la continuité du Programme d'infrastructures Municipalité amie des aînés, le PRIMADA, qui a pris fin le 31 mars 2023. Visitez la page du PRIMA pour en savoir plus sur le programme et les appels de projets.

L’aide accordée représente 100% de la valeur des travaux admissibles jusqu’à concurrence d’un maximum de 100 000 $. Ceux-ci peuvent contribuer à l'amélioration, à la construction ou au remplacement de bâtiments municipaux, d'infrastructures récréatives, de mobilier urbain ou de voirie.