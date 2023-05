Nouvelle convention collective pour les employés de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk

Les employés de la Première Nation Wolastoqiyik Wahsipekuk ont une nouvelle convention collective. La quinzaine de cols bleus et cols blancs étaient sans contrat de travail depuis le 31 octobre 2022.

Parmi les gains obtenus, l'intégration dans la convention collective des congés payés pendant la période des Fêtes, l'ajout d'un férié, la majoration des échelles salariales et des per diem ainsi que le paiement intégral des congés mobiles ou raisons personnelles non pris. De plus, des clauses de préretraite et de congés différés ont également été négociées.

Par ailleurs, lors d'un congé en vertu du Régime québécois d'assurance parentale, l'employeur compensera la perte salariale.

Lors d'une assemblée générale tenue le 31 mars, les salariés avaient voté à 92 % pour l'entente de principe conclue entre leur syndicat et les représentants de la Première Nation.

«Nous sommes très satisfaits de cette entente. Les négociations se sont déroulées dans le respect mutuel et nous avons réussi à améliorer les conditions de travail de nos membres tout en continuant à offrir un service de qualité à la communauté», s'est réjouie Marie-Christine Dubé, présidente par intérim du SCFP 5263.