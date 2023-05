Corridor cyclopédestre : la Ville souhaite bénéficier d’une subvention  

La Ville de Rivière-du-Loup envisage toujours d’aménager un corridor cyclopédestre dans le parc Cartier, en amont de la construction de la future école primaire dans ce secteur. Les élus souhaitent toutefois l’obtention d’une subvention du gouvernement Québec pour l’aider à payer la facture et aller de l’avant.

En ce sens, le conseil municipal de Rivière-du-Loup a autorisé le dépôt d’une demande dans le cadre du Programme d’aide financière au développement des transports actifs dans les périmètres urbains (TAPU), ce lundi 8 mai. Actuellement, le projet est évalué à un peu plus de 2,5 M$, taxes incluses, et on souhaite obtenir une contribution financière de 1 M$.

L’été dernier, la Ville de Rivière-du-Loup avait indiqué qu’elle souhaitait mettre en place un circuit court, à la fois piétonnier et cyclable, afin de faciliter les déplacements des élèves, d'accroître leur sécurité et d’améliorer la vie de quartier.

«Dans le parc quartier, avec la nouvelle école, on voulait regarder ça, parce que les élèves de la nouvelle école circuleront à pieds ou à vélo. C’est pour ça qu’il y a toute une analyse qui doit être faites», a réitéré le maire Mario Bastille, lundi.

Aujourd’hui, la Ville est toujours intéressée à poursuivre ses démarches vers la concrétisation, confirme-t-il. Toutefois, M. Bastille ne cache pas que sa possible réalisation sera conditionnelle à plusieurs éléments.

«On a lancé ce grand chantier-là. Maintenant, est-ce qu’on va le réaliser en partie, en totalité? Ça va dépendre de la subvention [et] de différentes choses aussi», a-t-il expliqué.

«Les décisions qui seront prises concernant le budget 2024, le niveau d’inflation…il y aura plusieurs éléments à garder à tête», a-t-il dit.

Questionné s’il était satisfait des infrastructures permettant de faciliter le transport actif à Rivière-du-Loup, le maire s’est réjoui que les citoyens souhaitant circuler à pieds entre les différents quartiers puissent le faire d’une façon sécuritaire, comptant même sur différentes options et «raccourcis». Il a cependant convenu que la situation était bien différente à vélo, notamment en raison des nombreuses côtes et de la largeur de certaines rues.