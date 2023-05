Plus de 550 000 $ pour accélérer la réalisation de deux projets de logements sociaux   

Des projets visant à rendre disponibles de nouveaux logements sociaux et abordables dans les régions de Rivière-du-Loup et Trois-Pistoles ont bénéficié d’un récent investissement de 553 638 $ du gouvernement du Québec. La nouvelle, qui permettra d’accélérer la réalisation de ces constructions, a été annoncé par la députée de Rivière-du-Loup – Témiscouata, Amélie Dionne.

Le projet de phase 1 du Monastère Sainte-Claire et Le Domaine des Trois-Pistoles figurent dans les projets cités par la ministre responsable de l’Habitation, Mme France-Élaine Duranceau. Pour le Domaine des Trois-Pistoles, c’est un montant additionnel de 328 416 $, qui vient bonifier le montant reçu de 1 471 584 $ pour la construction de 15 logements supplémentaires dédiés aux personnes en perte d'autonomie.

Concernant, le Monastère Sainte-Claire, qui sera converti pour offrir 25 unités de logements abordables, dédiés aux familles et aux personnes seules, le projet recevra 225 222 $, un montant qui s’ajoute à l’aide financière octroyée de 2 924 778 $. Cette annonce concerne uniquement la phase 1.

Rappelons que le 24 avril dernier, lors d’une consultation publique, la Ville de Rivière-du-Loup et la Coopérative de travail ATENA ont présenté les plans de la phase 1 et 2 du projet du Monastère Sainte-Claire. Cette 2e phase consisterait à construire un nouveau bâtiment pouvant offrir jusqu’à 30 logements sociaux et abordables.

Les récentes augmentations des coûts de construction, de financement et d’assurance sont venues déséquilibrer le montage financier de nombreux projets d’habitation. Des interventions ciblées s’avéraient nécessaires. Ainsi, les sommes investies permettront à l’organisme promoteur d’éviter qu’il ait à absorber à lui seul ces hausses de coûts.

«Je me réjouis de constater que notre gouvernement prend tous les moyens à sa disposition pour que la réalisation de projets d’habitation dans notre circonscription ne soit pas ralentie par une conjoncture plus difficile. Au contraire, nous venons en point d’appui aux efforts qui sont déployés par nos précieux partenaires, dont la Ville de Rivière-du-Loup et la Ville de Trois-Pistoles, pour que les projets du Monastère Sainte-Claire et du Domaine des Trois-Pistoles voient le jour le plus rapidement possible. Ces projets sont des initiatives supplémentaires venant contrer le manque de logements abordables dans notre région. C’est un pas en avant et un plus pour notre milieu», a indiqué Amélie Dionne.