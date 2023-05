Une bourse de 1 500 $ pour un étudiant du Cégep de Rivière-du-Loup

Le 6 mai dernier avait lieu la finale nationale de la 30e édition du concours scientifique intercollégial Science, on tourne! au Centre Culturel Berger, sous la réalisation du Cégep de Rivière-du-Loup. Produit par le Centre de démonstration en sciences physiques, l’événement a accueilli plus de 70 étudiants provenant de 24 collèges à travers le Québec.

Une bourse d’étude de l’Université du Québec à Rimouski (UQAC) de 1 500 $ a été remise à Anthony Dubé du Cégep de Rivière-du-Loup par tirage au sort.

C’est l’équipe du Collégial international Sainte-Anne de Lachine qui a remporté la compétition avec le Prix du défi, leur engin ayant marqué 31 998 points. Chaque membre de l’équipe, composée de Jeanne Saulnier, Laetitia Stip et Laurence Chabot, a reçu un montant de 1 000 $ offert par le ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l’Énergie (MEIE), une inscription gratuite au Forum international Science et Société offerte par l'Association francophone pour le savoir ainsi qu’une modélisation 3D de leur engin par Creaform.

Avec le thème «Tire-toi une bûche!», le défi à relever pour cette édition consistait à construire un engin capable de récupérer trois billots de bois le plus loin possible grâce à l’énergie contenue dans des élastiques. Plus de 250 spectateurs ont eu droit à des prestations originales et ingénieuses, tout en était témoin de la créativité et de la précision de la part des équipes participantes. En plus de devoir appliquer des notions scientifiques et techniques, les personnes finalistes étaient appelées à vulgariser les différents concepts utilisés aux membres du jury et au public venu les encourager.

Pour plus d’information sur le détail des prix, il faut consulter le www.scienceontourne.com.