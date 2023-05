Fermeture partielle de la rue St-Elzéar

Dans le but de finaliser les travaux amorcés l’automne dernier dans le quartier Saint-François, la rue St-Elzéar sera fermée à compter de lundi entre les rues Delage et Pouliot.

La signalisation détournera les utilisateurs vers des rues adjacentes. Au cours des prochaines semaines, des entraves toucheront d’autres tronçons de la rue, selon l’évolution du chantier.

Le chantier permettra de réaliser des travaux d’aménagement paysager, comme l’installation de pavés unis, la construction de murets de soutènement, la création de plates-bandes et le pavage d’entrées privées. Une deuxième couche de pavage sera ensuite appliquée sur les voies de circulation, ce qui nécessitera la fermeture complète de la rue.

Ces travaux, qui doivent se terminer au plus tard le 16 juin prochain, s’inscrivent dans la poursuite du chantier majeur visant à remplacer les conduits d’aqueduc et d’égouts dans ce secteur.



La Ville remercie les usagers de la route de leur habituelle collaboration et les invite à la prudence et à la vigilance aux abords des chantiers.