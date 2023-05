Une troisième année pour le projet Sentinelle des lacs

L’Organisme des Bassins versants du Nord-Est du Bas-Saint-Laurent (OBVNEBSL) annonce que le programme des Sentinelles des lacs se poursuit pour la saison estivale 2023.

Certaines problématiques sont de plus en plus importantes sur le territoire dû aux changements climatiques et à l'utilisation accrue des plans d'eau (cyanobactéries, température élevée de l'eau, espèces exotiques envahissantes, etc.). Ces problématiques présentes sur les lacs sont souvent méconnues et difficiles à suivre.

Une sentinelle c’est un bénévole qui aidera l'OBV à poser un diagnostic sur la qualité de l’eau et de l’environnement en prenant l’engagement de faire une inspection visuelle régulièrement durant la saison estivale. Les sentinelles sont donc les yeux de l’organisme sur le terrain.

Concrètement, elles permettront de surveiller les plans d’eau; d’avoir une connaissance accrue de diverses problématiques: éclosion de cyanobactéries, eutrophisation, érosion des berges et espèces exotiques envahissantes; de réagir rapidement en cas de problématique nécessitant des actions, exemples: pour l’identification d’espèces exotiques envahissantes.

Pour plus d’informations ou devenir une sentinelle, il faut consulter la page web dédiée au projet.