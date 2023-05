10 000 $ pour réaménager la cour de l’école Hudon-Ferland

La Ville de Rivière-du-Loup et son Service de sécurité incendie adressent leurs plus sincères condoléances aux familles des pompiers volontaires Christopher Lavoie et Régis Lavoie, aux membres de leur brigade incendie, à la municipalité de Saint-Urbain et à ses citoyens. Ceux-ci sont tragiquement décédés dans l’exercice de leurs fonctions, alors ...