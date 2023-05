Mise en berne des drapeaux de la caserne de Rivière-du-Loup

La Ville de Rivière-du-Loup et son Service de sécurité incendie adressent leurs plus sincères condoléances aux familles des pompiers volontaires Christopher Lavoie et Régis Lavoie, aux membres de leur brigade incendie, à la municipalité de Saint-Urbain et à ses citoyens.

Ceux-ci sont tragiquement décédés dans l’exercice de leurs fonctions, alors qu’ils tentaient de secourir des citoyens prisonniers des inondations. En signe de respect et d’hommage, la Ville met en berne jusqu’au jour des funérailles les drapeaux qui se trouvent en devanture de sa caserne. Ironie du sort, cette initiative s’inscrit dans les commémorations prévues à l’échelle planétaire en cette Journée internationale des pompiers, dont un des objectifs est de souligner l’implication et le don de soi des pompiers volontaires.

Le directeur du Service de sécurité incendie, Éric Bérubé, témoigne «d’un grand sentiment de solidarité envers nos collègues de Saint-Urbain. Quelle que soit la brigade et où qu’elle œuvre au Québec ou ailleurs, les pompiers sont unis autour d’une même mission, celle de préserver des vies. Nous avons donc une pensée sincère et profonde pour nos confrères endeuillés et tenons à rendre hommage à deux pompiers qui auront tout donné».