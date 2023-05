Inauguration des nouveaux bureaux de l’AQDR de Rivière-du-Loup

Le directeur du Service de sécurité incendie de Rivière-du-Loup, Éric Bérubé, va joindre l’utile, dans le sens le plus noble du terme, à l’agréable, si tant est que courir 500 kilomètres entre Laval et Rivière-du-Loup puisse vraiment l’être, agréable. Cette course s’échelonnera sur sept jours. L’un des buts de M. Bérubé et ses trois acolytes, il ...