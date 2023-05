23 cégeps lancent un balado sur la place des hommes en éducation à l’enfance

Ce n’est pas un secret pour personne : très peu d’hommes choisissent le domaine de l’enfance. Pourtant, les enfants ont tout à gagner à pouvoir évoluer et grandir auprès de modèles masculins. Pourquoi cette réalité?

Dans l’objectif de démystifier les enjeux entourant ce sujet qui soulève beaucoup de questions et de préoccupations, 23 cégeps de la province se sont unis dans une collaboration inédite pour diffuser le balado «Éducateur : un jeu d’enfant?», un contenu publicitaire, sur la plateforme Radio-Canada OHdio.

Animé par Félix Morin, enseignant en Techniques d’éducation à l’enfance au Cégep de Sherbrooke, le balado se décline en cinq épisodes d’une durée de 15 à 20 minutes chacun. La réalisation est l’œuvre du concepteur sonore Antonin Wyss et l’identité visuelle ainsi que la vidéo promotionnelle ont été réalisées par la boite estrienne Ros-B.

DÉCONSTRUIRE LES MYTHES

On le sait, malgré les efforts pour valoriser la profession, l’éducation à l’enfance se conjugue souvent au féminin. Avec des besoins de main-d’œuvre aussi criants, une question se pose : pourquoi si peu d’hommes? Enregistré à l’automne 2022, le balado cherche donc à déconstruire une série de mythes tenaces à propos des hommes dans le domaine de l’éducation.

« Les hommes pensent à tort que le métier d’éducateur n’est pas pour eux. Mais avec la pénurie de main-d’œuvre actuelle, on ne peut pas se priver de 50 % de la population en éducation à l’enfance. Les hommes ont leur place dans ce milieu et pourront y apporter leurs couleurs et leurs compétences, au même titre que les éducatrices. J’espère vraiment que ce balado devienne un outil pédagogique et que des enseignants au secondaire puissent le présenter à leurs élèves pour ouvrir le dialogue. C’est une carrière digne, fantastique, enrichissante, et surtout pas plate, qui doit être valorisée davantage! », a affirmé Félix Morin.

Le balado s’inscrit d’ailleurs dans les actions du Comité québécois pour la mixité en éducation à l’enfance, auquel deux enseignants du Cégep de Sherbrooke contribuent, soit Félix Morin et Stéphane Bédard. Les épisodes peuvent être écoutés au www.cegeprdl.ca/balado-tee