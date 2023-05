Le groupe «Le pont de la 20 ça tient pas debout» estime que la CAQ doit être conséquente

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Innovation et de Sciences, Maxime Blanchette-Joncas, a uni sa voix à celles de milliers d’étudiants universitaires et chercheurs qui ont pris part à une marche tenue simultanément dans plus de 30 universités québécoises et canadiennes afin de réclamer une indexation des bourses d’études supérieures et ...