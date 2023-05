«Nos étudiants sont pris à la gorge par le fédéral!» -Maxime Blanchette-Joncas

Le porte-parole du Bloc Québécois en matière d’Innovation et de Sciences, Maxime Blanchette-Joncas, a uni sa voix à celles de milliers d’étudiants universitaires et chercheurs qui ont pris part à une marche tenue simultanément dans plus de 30 universités québécoises et canadiennes afin de réclamer une indexation des bourses d’études supérieures et postdoctorales du gouvernement fédéral.

«Nous sommes aux côtés des étudiants et étudiantes aujourd’hui afin de réclamer une augmentation significative des bourses fédérales d’études pour les étudiants à la maîtrise et au doctorat, qui n’ont pas été indexées depuis maintenant 20 ans. Pour vous donner une idée, il y a 20 ans, le salaire minimum était de 7,30 $ de l’heure au Québec. Pendant qu’il a doublé, les bourses d’études n’ont pas augmenté d’un sou!», s’est indigné le député Blanchette‑Joncas.

Il souligne que de plus en plus d’étudiants doivent avoir un ou deux travails pour arriver à joindre les deux bouts en plus d’effectuer des études à temps plein. «Surmenés et à risque de développer des problèmes de santé mentale, plusieurs décident d’abandonner leur rêve universitaire. Si le gouvernement libéral ne prend pas ses responsabilités, nos plus brillants cerveaux iront créer, découvrir et innover ailleurs. Cet enjeu ne concerne pas seulement les cercles universitaires: c’est toute la société qui doit s’en préoccuper», a-t-il affirmé.

Tandis que les États-Unis ont annoncé qu’ils doubleraient d’ici cinq ans leur plus grand programme de financement de la recherche et que plusieurs autres pays ont accéléré les investissements en recherche et développement depuis la crise pandémique, le Canada constitue le seul pays du G7 à avoir perdu des chercheurs depuis 2016, glissant ainsi dans plusieurs classements mondiaux.

«Malgré les demandes unanimes du milieu scientifique, Ottawa a encore déçu et raté une occasion en or: pas un sou pour la science dans le dernier budget. Pendant ce temps, Québec a donné l’exemple en annonçant, la semaine dernière, une indexation de son programme comparable. Soyez certains que nous continuerons à talonner le gouvernement jusqu’à ce qu’il entende raison!», a conclu Maxime Blanchette-Joncas.

À l’initiative du député Blanchette-Joncas, le Comité permanent de la science et de la recherche de la Chambre des communes entamera une étude sur l’indexation des bourses fédérales d’études la semaine prochaine.