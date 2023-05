Des citoyens de la Ville de Saint-Antonin mis en demeure

Une cinquantaine de syndiqués se sont réunis le 1er mai au Parc-du-Campus-et-de-la-Cité de Rivière-du-Loup afin de revendiquer de meilleurs salaires et conditions de travail pour les travailleuses et les travailleurs des réseaux de l’éducation, de la santé et des services sociaux et de l’enseignement supérieur. Ce rassemblement visait aussi à ...