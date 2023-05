Un citoyen de Saint-Mathieu-de-Rioux effectue une corvée de nettoyage

La saison hivernale au Bas-Saint-Laurent a connu un excellent achalandage selon Tourisme Bas-Saint-Laurent, et ce, malgré l’arrivée un peu plus tardive de la neige. La saison a été marquée par le retour des visiteurs en provenance de l’Ontario et des États-Unis, la reprise en force du tourisme d’affaires ainsi que par la tenue de divers événements ...