Bonification de 5 M $ pour le soutien du travail sylvicole en forêt privée

Dans le but de soutenir davantage les activités d’aménagement durable en forêt privée, le gouvernement du Québec accorde une somme de 5 M $ pour bonifier l’aide financière octroyée aux producteurs forestiers dans le cadre du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées (PAMVFP).

L’annonce a été faite le lundi 1er mai par Maïté Blanchette Vézina, ministre des Ressources naturelles et des Forêts et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent et de la région de la Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine, à l’occasion du Sommet sur la valorisation du métier d’ouvrier forestier, tenu à Rimouski.

«Le potentiel d’aménagement durable des forêts privées québécoises est immense, et c’est pourquoi nous voulons augmenter notre appui aux producteurs forestiers. Avec la bonification du Programme d’aide à la mise en valeur des forêts privées, notre gouvernement continue de soutenir la création de richesse dans toutes les régions du Québec, en plus d’assurer la protection à long terme de la ressource forestière et de favoriser la décarbonation de notre économie» a souligné Mme Blanchette Vézina.

La bonification de 5 M $ pour l’année 2023-2024 contribuera notamment à augmenter la transformation de bois en provenance de la forêt privée et à consolider l’engagement des propriétaires forestiers dans la mise en valeur de leurs boisés.

Cet ajout porte à 33,9 M $ le budget du PAMVFP pour l’exercice financier 2023-2024. Cette enveloppe budgétaire est administrée par les 17 agences régionales de mise en valeur des forêts privées du Québec, ce qui permet une gestion adaptée aux besoins des régions. L’aide financière versée par le gouvernement du Québec fait du PAMVFP un levier gouvernemental pour la création de richesses en région tout en assurant une contribution essentielle à l’approvisionnement des usines de transformation du bois.