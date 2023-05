Un centre de jour communautaire rouvre ses portes dans les Basques 

Les personnes ainées et les adultes en perte d’autonomie de la MRC des Basques peuvent dès aujourd’hui profiter des services d’un tout nouveau centre de jour communautaire établi à Trois-Pistoles. Un projet emballant, lancé officiellement ce lundi 1er mai, qui permettra aussi à plusieurs proches aidants de bénéficier d’un répit bien mérité.

Pilotée par le Centre d'aide aux proches aidants des Basques (CAPAB), l’initiative est rendue possible grâce à un partenariat avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent et différents organismes locaux. Elle vient répondre à d’importants besoins du milieu.

Le centre de jour communautaire est accessible deux jours par semaine à Trois-Pistoles et peut accueillir dix personnes à la fois. Les activités se déroulent au Domaine des Trois-Pistoles, une résidence pour ainés située sur la rue des Seigneuries qui met à disposition «une très belle salle communautaire multifonctions». Les repas chauds y sont aussi servis.

Prochainement, le même service sera aussi offert à Saint-Jean-de-Dieu à raison d’une journée par semaine. La clientèle aura rendez-vous à la salle du Club des 50 ans et plus.

À terme, trois journées et 18 heures de services chaque semaine seront accessibles.

«L’objectif est double. D’une part, le projet permet d’offrir des activités stimulantes, autant au niveau physique que cognitif, aux personnes en perte d’autonomie, tout en leur donnant la chance de socialiser. De l’autre, il permet d’offrir du répit aux proches aidants du milieu, ce qui rejoint directement notre mission. De 10 h à 15 h, ils vont pouvoir souffler un peu et se retrouver dans la tranquillité de leur foyer», s’est réjoui le directeur général du CAPAB, Guillaume Côté-Philibert.

«C’est vraiment une bonne nouvelle pour nous, une bouffée d’air frais qui répond à un besoin souvent exprimé sur le terrain. Il y a juste du bon dans ce projet», a-t-il ajouté.

Photo : Domaine des Trois-Pistoles / Tirée de Facebook

Voilà maintenant un bon moment qu’un centre de jour communautaire n’était plus disponible dans les Basques. Après la fin d’une offre de service similaire à l’Hôpital de Trois-Pistoles, il y a plusieurs années, des expériences ont été tentées, mais rien n’a su relever les épreuves du temps.

Guillaume Côté-Philibert souligne que le nouveau projet s’est développé naturellement avec le CISSS du Bas-Saint-Laurent au cours des six à huit derniers mois. «Au CAPAB, on offre déjà du répit à domicile. Ça représente environ 3 000 heures par année. Le projet vient toutefois ajouter à cette offre de services et on veut vraiment que ça se maintienne à long terme.»

Il n’a pas de doute que les places seront occupées. «Déjà, aujourd’hui, la moitié des places sont prises et aucune publicité n’a encore été faite», a-t-il illustré. «Les besoins sont là.»

Le CISSS contribue aussi financièrement en couvrant le salaire des ressources humaines qui rendent les journées possible. Des professionnels de la santé siègeront aussi sur un comité conjoint qui aura le mandat de recevoir et d’analyser les demandes des citoyens souhaitant bénéficier du service.

Ailleurs au KRTB, un centre de jour est aussi en activité au Kamouraska.

Plus de détails suivront…