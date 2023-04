Une marche pour la sclérose en plaques à Cacouna 

Pour la toute première fois, la «Marche SP 2023», organisée à quelques jours de la Journée mondiale de la sclérose en plaques, aura lieu dans le Parc côtier Kiskotuk de Cacouna. C’est un rendez-vous le dimanche 28 mai, à 10 h, à l'héligare située au quai de la Rivière-des-Vases.

Kathy Beaulieu, organisatrice de la Marche SP, a reçu un diagnostic de sclérose en plaques en décembre dernier. Elle souhaite faire découvrir le site, tout en participant à un événement rassembleur en soutien à la cause.

Le site de marche est accessible par la Route Grandmaison de Cacouna, depuis la route 132.

Les personnes intéressées à participer à l’activité peuvent s’inscrire individuellement ou en équipe sur le site de la Marche SP du Bas-Saint-Laurent. Il est également possible de faire un don sur la page d'un marcheur ou d'une marcheuse de votre choix.

Le 30 mai prochain, journée mondiale de la sclérose en plaques, bon nombre d’édifices et de monuments du Québec, telle la Tour du Stade olympique de Montréal, seront illuminés pour sensibiliser la population à la sclérose en plaques (SP). De la Côte-Nord aux Laurentides et du Lac-Saint-Jean au Grand Montréal, le rouge ornera les paysages urbains et ruraux pour faire connaître la cause des personnes touchées par la SP.

Dans la région, ce sera l’hôtel de ville de Matane qui portera les couleurs de l’organisme SP Canada, anciennement connu sous le nom de la Société canadienne de la sclérose en plaques. Cette illumination sera le point culminant du Mois de la sensibilisation à la SP, qui sera souligné en grand avec la Marche SP, soit un événement emblématique de collecte de fonds se déroulant dans tout le Canada, qui permet de soutenir les services à la collectivité de la SP et les activités de recherche sur cette maladie.

Pour obtenir plus d’information ou pour vous inscrire à cet événement, cliquez sur le lien suivant : marchesp.ca.