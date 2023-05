Le Cercle de fermières de Saint-Épiphane est l’hôte du congrès régional du Bas-Saint-Laurent

C’est sous le thème «Fière de notre engagement» que le Cercle de fermières Saint-Épiphane sera l’hôte du Congrès régional de la Fédération 04 des Cercles de fermières du Québec regroupant 37 cercles au Bas-Saint-Laurent.

Initialement prévu au printemps 2021, annulé et remis en 2022, puis reporté en 2023 en raison de la pandémie, l’évènement se tiendra finalement les 4, 5 et 6 mai au Centre communautaire Innergex Viger Denonville au 220, rue du Couvent à Saint-Épiphane.

Les Cercles de fermières ont pour mission d’améliorer les conditions de vie de la femme et de la famille et de transmettre le patrimoine culturel et artisanal.

Ce congrès annuel est ainsi l’occasion pour les membres des 37 cercles participants d’exposer leurs créations artisanales, d’échanger sur les différentes techniques ou méthodes de travail en artisanat et de faire connaître leur organisation et leurs produits au grand public.

Les articles confectionnés par les membres seront exposés à la salle Desjardins du Centre communautaire Innergex Viger-Denonville, et elle sera ouverte au public, le vendredi 5 mai de 19 h à 21 h. Les visiteurs auront l’occasion de voir et d’admirer les plus belles pièces réalisées par des artisanes «fières et engagées», et les membres des Cercles de Fermières de la région se feront un plaisir d’accueillir les visiteurs.