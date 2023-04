Un couple du Bas-Saint-Laurent remporte un lot de 75 000 $

Ghislain Proulx et France Ross, des résidents du Bas-Saint-Laurent, ont mis la main sur 75 000 $ au tirage du 11 mars du Québec 49 en détenant cinq numéros gagnants sur six, plus le complémentaire. Le couple a réclamé son lot le 24 avril chez Loto-Québec, à Québec.



En faisant ses emplettes, Ghislain Proulx a vérifié le billet de loterie acheté avec sa conjointe à l’aide du vérificateur de billets libre-service du commerce. Stupéfait de voir un tel montant apparaître à l’écran, il a décidé de faire valider le billet par le commis, qui lui a confirmé la bonne nouvelle.

Le couple chanceux prévoit utiliser son gain pour faire des placements, prendre des vacances et rénover sa cuisine.



Le billet gagnant a été acheté au Dépanneur Cadeko Industrielle, situé sur la montée Industrielle-et-Commerciale à Rimouski.