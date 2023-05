Slam et Drag au Musée du Bas-Saint-Laurent

En collaboration avec le Musée du Bas-Saint-Laurent, Sparage et Slam RDL, l’organisme Diversité KRTB organise une soirée Slam et Drag dans le cadre de la Journée mondiale contre l'homophobie, la transphobie et la biphobie du 17 mai.

Grâce au succès retentissant de l’évènement en 2022, le groupe a décidé de renouveler l’expérience. En effet, plus de 150 personnes, membres de la communauté LGBTQIA+ et alliés avaient fraternisé ce jour-là.

Pour 2023, Diversité KRTB a décidé de profiter de l’exposition «Corps Marginaux», toujours à l’affiche au Musée du Bas-Saint-Laurent. L’évènement aura lieu de 19 h à 21 h.

L’animation sera par ailleurs assurée par Lady Boudoir, drag queen bien connue de la communauté 2SLGBTQIA+ bas-laurentienne. Plusieurs slameurs des quatre coins du Québec ont confirmé leur présence et aborderont les thèmes de la diversité corporelle, de la non-binarité, de certains enjeux vécus par des personnes trans, le coming out, l'homophobie, la transphobie, le pouvoir de l'ouverture d'esprit et la solidarité humaine, notamment.

Peu importe l’identité sexuelle ou l’expression de genre, toute personne est invitée à cette soirée. L’auditorium du musée dispose de 100 places assises. Pour plus d’information sur l’évènement, il faut s’adresser à Diversité KRTB au [email protected] Pour se procurer un billet, il suffit de se rendre sur le site web Le point de vente.