Un rappel de Postes Canada aux propriétaires de chien 

Si vous êtes propriétaire d’un chien et que vous recevez un petit dépliant de Postes Canada au cours de la prochaine semaine, à Rivière-du-Loup, ne montez pas aux barricades. Ce n’est pas un message sous-entendant une situation personnelle à corriger, mais plutôt le fruit d’une campagne de sensibilisation réalisée à l’échelle nationale.

À l’approche de la saison estivale et du beau temps, Postes Canada fait de nouveau appel aux propriétaires de chien afin de leur réitérer qu’ils peuvent directement aider à la livraison de courriers et de colis en s’assurant d’offrir un milieu sécuritaire aux facteurs et factrices. À Rivière-du-Loup, comme ailleurs, le dépliant sera transmis dans les boites aux lettres au cours des jours à venir.

«C’est vraiment une campagne préventive. On tombe dans une période où les chiens sont plus souvent à l’extérieur. Et avec la fin de l’école qui approche, il y a plus de mouvements entre l’intérieur et l’extérieur de la maison avec les enfants», a partagé Anne Pelletier, superviseure du bureau louperivois de Postes Canada.

Elle insiste : la démarche ne doit pas être perçue comme réprobatrice. Le mot-clé est sensibilisation. «Nos facteurs et factrices connaissent les maisons où se trouvent un chien. Chacune d’entre elle recevra un dépliant. Aucun propriétaire n’est ciblé en particulier», a-t-elle spécifié. «Ce n’est pas parce qu’ils sont de mauvais propriétaires, ni pour leur taper sur les doigts.»

Selon Louis-Bernard Forgues et Marylène Landry, tous les deux membres du comité santé et sécurité local de Postes Canada, l’objectif est également de remercier les propriétaires qui appliquent déjà les recommandations et qui jouent un rôle important dans la sécurité de la collectivité.

«Quand les chiens sont gardés à une distance sécuritaire, ils nous protègent, mais ils s’assurent aussi que toute autre personne qui se présente chez eux, que ce soit le livreur d’une compagnie ou quelqu’un d’autre, ne soit pas en danger», ont-ils souligné.

Les facteurs sont quotidiennement confrontés à des chiens dans le cadre de leur travail et ils reconnaissent que c’est dans leur nature de protéger toute la maisonnée. Les agents de livraison n’ont toutefois aucun moyen de savoir comment un chien va réagir quand ils s’approchent d’une résidence.

Depuis la pandémie, le nombre de propriétaires de chiens a aussi grandement augmenté, constate-t-on. Les incidents impliquant des chiens peuvent aller d’une rencontre menaçante à une attaque avec morsure. À Rivière-du-Loup, de telles situations ont déjà été vécues.

«C’est pourquoi on souhaite amener les propriétaires de chiens à nous aider à prévenir les incidents et les blessures […] On veut travailler en symbiose avec les animaux», ont mentionné les facteurs locaux.

RAPPELS

Ne pas ouvrir les portes pendant une livraison et ne pas laisser son chien s’approcher d’un agent de livraison lorsqu’il circule dans le quartier sont de bonnes pratiques à adopter. Si une signature est nécessaire, gardez l’animal dans une autre pièce, propose Postes Canada.

Les propriétaires sont aussi invités à s’assurer que le chien est attaché en tout temps et qu’il ne se trouve pas à proximité de la porte d’entrée ou de la boite aux lettres. Il faut aussi éviter de les laisser en liberté, ce qui augmente l’anxiété dans le quartier et contrevient du même coup au règlement municipal en vigueur à Rivière-du-Loup.