Droit à l’alimentation: des consultations pour se nourrir dans la dignité

Les 19 et 20 avril, le Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) a tenu une série de consultations auprès de ses membres, de partenaires alliés et de la population aux quatre coins du Québec sur le droit à l’alimentation.

Le 19 avril dernier, la consultation s’est arrêtée à Notre-Dame-du-Portage. Des agents de développement et des représentants des organismes alimentaires des quatre MRC du KRTB, soit Moisson Kamouraska, le Carrefour d’Initiatives Populaire (CIP) de Rivière-du-Loup, Croc Ensemble des Basques, la Petite bouffe des frontière et les Cuisines collectives de Cabano, se sont exprimées et ont contribuées aux échanges.

Durant cette consultation il a été question de la hausse fulgurante du coût des aliments, les monocultures, les substances toxiques, etc. qui préoccupent de plus en plus les citoyens et mettent en lumière le fait que l’alimentation n’est pas un droit reconnu au Québec. Les participants ont aussi partagé leurs opinions et leurs expériences sur les défis auxquels ils sont confrontés pour accéder dignement à l’alimentation, et ont proposé des solutions pour améliorer la situation.

Les résultats de la consultation indiquent que le droit à l'alimentation est un enjeu crucial pour un grand nombre de personnes dans la région du Bas-Saint-Laurent. Le transport entre les lieux de production et les lieux de vente, le soutien à la relève de l’agriculture locale, la possibilité de protéger le marché pour les productions locales durant les saisons de production et la mobilité restreinte des citoyens ont notamment été nommés comme enjeux régionaux.

Les participants ont souligné la nécessité de garantir l'accès à une alimentation de qualité pour tous, indépendamment de leur statut socio-économique ou de leur lieu de résidence.

L’ensemble des consultations permettent de connaître les enjeux liés au droit à l’alimentation et les particularités régionales. Ce droit fondamental, reconnu par l’Organisation des Nations Unies et par le Canada, se décline en cinq composantes : l’accessibilité (aux aliments), la disponibilité et la stabilité (des approvisionnements), l’adéquation (le caractère adéquat des aliments) et la durabilité (des systèmes alimentaires).

Le CIP constate que la consultation régionale a suscité un engagement et une prise de conscience croissants sur cette question importante et urgente. L’organisme espère que les résultats de ces consultations contribueront à stimuler des actions concrètes pour assurer un accès équitable à l’alimentation pour l’ensemble de la population québécoise.

Selon l’organisme, la volonté populaire, bien que puissante, est insuffisante pour garantir le droit à l’alimentation. C’est pourquoi le CIP demande au gouvernement du Québec de jouer un rôle actif afin de mettre en œuvre, de protéger et de faire respecter le droit à l’alimentation dans la province. Ainsi, les résultats de toutes les consultations seront colligés et permettront au Regroupement des cuisines collectives du Québec (RCCQ) de rédiger un projet de loi-cadre pour permettre à l’ensemble de la population québécoise de se nourrir dans la dignité, maintenant et pour les générations à venir.