Tourisme Bas-Saint-Laurent présente son étude en cyclotourisme

Tourisme Bas-Saint-Laurent, avec l’appui de divers partenaires, a amorcé au cours des derniers mois, une démarche visant à identifier les opportunités de développement en vue de positionner la région comme une destination incontournable pour le cyclotourisme. L’étude porte sur le développement d’un produit vélo harmonisé au Bas-Saint-Laurent et a été réalisée par Touriscope, une entreprise spécialisée en développement stratégique en tourisme.

«Les activités de plein air et plus spécifiquement la pratique du vélo connaissent une popularité grandissante», souligne Pierre Levesque, président-directeur général. «On remarque d’ailleurs une augmentation de 19 % de cyclotouristes au Québec depuis 2010. Ceux-ci génèrent des dépenses touristiques de 700 M$ chaque année. Le Bas-Saint-Laurent a déjà de nombreux atouts. De là l’importance de se concerter afin de poursuivre un développement cohérent qui nous permettra de nous positionner et de nous démarquer auprès des clientèles nationales et internationales», a-t-il ajouté.

Les objectifs de la démarche sont de positionner le Bas-Saint-Laurent comme destination incontournable pour le cyclotourisme; de développer un produit vélo harmonisé, unique et cohérent en proposant des circuits structurants; de réaliser une gestion efficace et efficiente et implanter une structure financière rentable, équilibrée et durable.

Parmi les points forts soulevés dans l’étude, la présence de la Route Verte, qui se déploie le long du fleuve Saint-Laurent, et le Parc linéaire interprovincial Petit Témis dont une portion longe le lac Témiscouata, constituent la colonne vertébrale du réseau cyclable.

Les autres points forts sont le Parc linéaire interprovincial Petit Témis, un sentier dédié aux cyclistes et aux piétons sur 134 km entre Rivière-du-Loup et Edmundston au Nouveau-Brunswick situé sur l’emprise d’une ancienne voie ferrée et reconnu pour la beauté de ses paysages; la route 132 le long du fleuve et l’existence de plusieurs autres routes d’intérêt; la pratique du vélo dans les deux parcs nationaux offrant un excellent standard d’accueil; les 6 circuits certifiés par Vélo Québec et 17 autres circuits cyclables sécuritaires et attrayants; plusieurs forfaits offerts aux cyclistes et la pratique du vélo dans la région sont populaires sur trois saisons (printemps, été et automne) et le développement de plusieurs projets de vélo de montagne sur le territoire.



UNE IMPULSION QUI MÈNE À L’ACTION

L’étude présente un portrait de l’offre cyclable sur le territoire du Bas-Saint-Laurent, identifie les enjeux et le potentiel de développement par secteur. S’y retrouve aussi des exemples, une analyse, des données sur le comportement de la clientèle, les habitudes de pratique et finalement, une analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces pour le développement. Cet exercice permettra d’alimenter les réflexions quant à un modèle d’affaires pertinent pour l’avenir. Les trois axes stratégiques ciblés sont : Vision et gouvernance, Développement et structuration de l’offre et Commercialisation.



Les étapes à venir seront la mise en place d’un comité de coordination et l’élaboration d’un plan de développement et de commercialisation. Tourisme Bas-Saint-Laurent agira comme porteur des premières étapes du projet et coordonnera la promotion ainsi que la mise en marché.

Les grandes lignes de l’étude et des étapes à venir seront présentées dans le cadre d’un webinaire le mardi 9 mai à 11 h 30. L'événement est gratuit et ouvert à tous les membres et partenaires. Pour y participer, il faut se rendre sur le site atrbsl.ca/evenements.