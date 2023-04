Courir pour les Zèbres de retour pour une 8e année

Le samedi 13 mai, au parc du Campus et de la Cité de Rivière-du-Loup, se tiendra un rassemblement pour souligner la 8e tenue de Courir pour les Zèbres. Cet événement phare de la Fondation Simon le zèbre permet de récolter des sommes pour supporter les familles et appuyer la recherche sur les maladies rares.

Un groupe de coureurs sillonneront le parc entre 8 h et 18 h afin de compléter individuellement ou en équipe 7000 hectomètres, nombre qui sera à l’honneur toute la journée puisqu’il représente la quantité de maladies orphelines.

Ainsi, à chaque heure, il y aura un départ pour une boucle de sept kilomètes. Les personnes intéressées pourront donc se joindre au départ de leur choix et même prendre part à plus d’un départ si désiré.

À 9 h, un départ spécial pour les enfants sera donné. La distance pourra être accomplie à la course, à la marche ou en alternance marche-course. Il n’y a pas de chronomètre ou de temps alloué pour compléter la distance, juste le bonheur de former un grand troupeau en honneur des petits et grands zèbres qui vivent avec une maladie orpheline.

NOUVEAUTÉS

Cette année, quatre cours de groupe seront offerts aux participants tout au long de la journée. En plus de marcher ou courir, les participants pourront effectuer à 8 h 15 avec la Zumba de Workout Andrée-Anne et Fanny, se tonifier à 10 h 10 avec le Cardio Fit de Cardio Plein Air et à 11 h 10 avec une séance d'entrainement fonctionnel de Kinergym. Finalement, à 16 h 10, les gens reprendront leur souffle et leur souplesse avec une séance de yoga offerte par Nova Mouvement.

Pour davantage d’information et pour l’horaire détaillé, il faut se rendre sur l’événement Facebook «Courir pour les Zèbres à Rivière-du-Loup».