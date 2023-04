Les Grands Amis du KRTB lancent Accès-Loisirs 2023

Accès-Loisirs est de retour pour la session de printemps 2023, grâce aux Grands Amis du KRTB en collaboration avec la Ville de Rivière-du-Loup. Le programme recueille des places offertes par des organisations sportives, culturelles et récréatives qui donnent généreusement et sans contrepartie.

Que ce soit pour des familles, des personnes seules ou des aînés, la pratique d’activités sportives, culturelles ou de plein air permet de socialiser, de briser l’isolement et de développer des aptitudes, ce qui améliore la qualité de vie et la santé.

La liste des activités disponibles sera affichée lors de la journée qui se tiendra sous une formule premier arrivé, premier servi le 6 mai de 10 h à 13 h au Vieux-Manège situé au 26, rue Joly à Rivière-du-Loup. Chaque membre de la famille pourra choisir une activité, tant qu’il y aura des disponibilités. Sur place, il y aura de l’animation et des grignotines pour divertir les enfants pendant que les parents réalisent la procédure d’inscription.

Pour s’inscrire, les citoyens à faible revenu doivent obligatoirement apporter une preuve de revenu. Pour être admissible, le revenu familial avant impôt doit être inférieur ou égal aux seuils suivants, selon le nombre de personnes dans la famille: une personne, 29 380 $; deux personnes, 36 576 $, trois personnes, 44 966 $; quatre personnes, 54 594 $; cinq personnes, 61 920 $; six personnes, 69 835 $ et 7 personnes ou plus, 77 751 $.

Pour plus d’informations sur ce programme, vil faut communiquer avec les Grands Amis du KRTB. Pour les fournisseurs de loisirs désireux d’offrir des places gratuites, il est possible de communiquer par téléphone au 418 862-0906.

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS

Les Grands Amis du KRTB sont également en campagne de recrutement de bénévoles pour leurs différents services. Ils sont à la recherche d’adultes pour aider des jeunes à s’épanouir et pour faire briller des étoiles dans leurs yeux.

Différents types d’implication sont possibles dans l’organisme. Le parrainage traditionnel consiste à jumeler un jeune de 5 à 17 ans vivant de l’isolement ou différentes difficultés à un adulte. Par la réalisation d’activités, un lien durable se développera entre eux. Le mentorat 16-21 est aussi un jumelage entre un jeune et un adulte. Cependant, les jeunes visés ont entre 14 et 21 ans et bénéficient des services de la DPJ. Le but est de les aider dans leur transition à la vie adulte. Le transfert des savoirs permet de partager avec un jeune ou des jeunes une compétence, un loisir, une passion, un emploi aimé. L’activité ne demande que quelques heures, une fois (ou plus si on y prend goût). Le parrainage d’un jour permet d’offrir un moment, une fois, à un jeune qui est en attente de services. Les activités de groupe ont lieu quelques fois par mois. Les Grands Amis du KRTB ont parfois de bénévoles pour encadrer les jeunes et les aider dans des activités sportives, culinaires, artistiques, etc.

Pour s’informer ou déposer sa candidature, il suffit de contacter Les Grands Amis du KRTB.