Complexe santé Rivière-du-Loup : la Ville de Rivière-du-Loup lancera une vérification interne

À la suite des révélations d’une enquête du média indépendant Pivot dans le dossier du Complexe santé Rivière-du-Loup la semaine dernière, le maire de la Ville de Rivière-du-Loup, Mario Bastille, a affirmé qu’une firme externe fera la lumière sur les processus administratifs municipaux ayant mené à la construction de cet édifice comptant 130 logements, sur 9 étages.

Pivot a publié la semaine dernière un reportage intitulé «Une histoire d’amour entre la Ville et un promoteur : le projet Medway de Rivière-du-Loup». Le journaliste Sam Harper a dévoilé de nombreux échanges de courriels entre des fonctionnaires de la Ville de Rivière-du-Loup, l’urbaniste Thomas Ruest-Gagné, le directeur des communications, Pascal Tremblay, le directeur général, Denis Lagacé et le lobbyiste du Groupe Medway, Robert Cooke.

En se basant sur ces courriels, l’article avance que le Plan particulier d’urbanisme permettant l’implantation du Complexe santé Rivière-du-Loup sur son site actuel, sur la rue Saint-Louis, a été planifié de concert avec le promoteur, Groupe Medway. Ils révèlent aussi les liens de proximité entre l’entreprise et la Ville de Rivière-du-Loup.

«Ce sera la vérification interne qui nous le dira si jamais c’est allé trop loin. Pour le moment, je n’ai pas d’inquiétude. Je fais confiance à l’équipe administrative qui a traité ce dossier et [elle a] tout mon appui là-dedans», a indiqué le maire Mario Bastille, lors d’une mêlée de presse le 24 avril. Il ajoute que le rapport de la firme externe permettra de faire la lumière sur les allégations concernant la promiscuité entre l’entrepreneur et l’administration municipale.

«La collusion, c’est un terme très fort à employer. On n’est pas là-dedans. Qu’il y ait eu de la collaboration, peut-être eu de la séduction…», précise Mario Bastille. Il a réitéré sa pleine confiance en l’appareil administratif, et il estime que les citoyens peuvent encore faire confiance à la Ville. Le maire ajoute que les fonctionnaires collaborent avec les gens d’affaires en respectant le cadres normatifs et légaux.

«De dire qu’on est prêt à accueillir des gens qui veulent investir dans notre Ville, je pense que ce n’est pas un crime de faire ça», complète le maire de Rivière-du-Loup.

Ce dernier a été informé des balbutiements du projet du Groupe Medway en novembre 2021, après son élection. «Il n’y a eu aucune complaisance dans l’émission des permis à Medway. Tous les dossiers et documents requis ont été exigés», a affirmé Mario Bastille.

Le maire n’a jamais caché être en faveur de ce projet immobilier évalué à 65 M$, et ce depuis qu’il a été présenté à la population. «Je ne mesure aucun succès par les projets qui sont faits dans la Ville. Il y a des choses à faire et on les fait. Je ne veux pas m’approprier des choses qui sont faites en disant que c’est une fierté pour moi. On est contents quand ça se réalise. Cela dit, je ne mettrai pas ça dans mon CV. Oui, tu peux te le dire à toi. Ce n’est pas ça à la fin qui va décrire le mandat que j’aurais pu faire à la Ville.»

ENQUÊTE INDÉPENDANTE

«J’ai perdu confiance en l’administration municipale […] En politique, que ce soit en politique municipale, provinciale ou fédérale, tout est basé sur la confiance. Si on ne peut plus avoir confiance en nos élus, en qui est-ce qu’on peut avoir confiance ? Les élus gèrent nos taxes, notre patrimoine, notre environnement», lance le citoyen de la rue Saint-Louis, Pierre Landry. Ce dernier est impliqué dans le dossier du Complexe santé Rivière-du-Loup depuis le tout début du projet.

Il se questionne quant à l’indépendance de la démarche de vérification qui sera entreprise par la Ville de Rivière-du-Loup. «D’après moi, ça prend une instance complètement externe, indépendante et gouvernementale qui doit se pencher sur l’ensemble de ce dossier-là pour qu’on ait l’heure juste […] Je souhaite que toute la lumière soit faite sur Medway d’une part et sur l’administration municipale aussi.»

Le texte de Pivot a mis au jour plusieurs échanges de courriels visant à arrimer des calendriers et des échéanciers entre l’entreprise et la Ville. «C’est noir sur blanc et ce ne sont plus des allégations. Ce sont des preuves concrètes des échanges de courriels entre la Ville et M. Cooke. C’est pas mal ça qu’on soupçonnait et qu’on avançait, malheureusement.»

Pierre Landry, s’est dit horripilé de voir que l’autrice d’une lettre d’opinion dans la revue la Rumeur du loup ait été classée comme une opposante par le directeur des communications de la Ville, Pascal Tremblay. Il déplore que le directeur général de la Ville, Denis Lagacé, ait transmis à l’entreprise le lieu de la première rencontre citoyenne du regroupement Rivière-du-Loup en éveil.

«Ça frôle tout au moins l’indécence. Je suis un citoyen de Rivière-du-Loup, payeur de taxes. Les élus sont censément à mon service et doivent représenter mes intérêts. Ce qu’on voit dans ce dossier, c’est que tout a été fait finalement pour privilégier le promoteur. Tout a été bousculé dans le temps pour que ça aille le plus rapidement possible et que les opposants n’aient pas le temps de se manifester.»

Il considère que le Plan particulier d’urbanisme ait été utilisé au désavantage des citoyens pour leur «couper l’herbe sous le pied». «J’ai des raisons de penser que les citoyens ont été floués et qu’il y a eu des liens entre Medway et la Ville qui sont indécents selon moi dans une saine gestion d’un organisme public.»

Il demande qu’une enquête indépendante se penche sur le processus d’émission des permis de démolition, le déménagement de la maison patrimoniale, l’inscription au registre des lobbyistes dans ce dossier et l’application du Plan d’implantation et d’intégration architecturale.

«À mes yeux, ce qui est sorti, c’est complètement inacceptable», conclut Pierre Landry.