Appel de candidatures pour les Prix du Patrimoine 2023

En 2022, Culture Bas-Saint-Laurent (CBSL) a relancé les Prix du patrimoine dans la catégorie «restauration et sauvegarde du patrimoine bâti». Cette année, CBSL tient à souligner et faire rayonner les initiatives qui contribuent à relier les communautés à leurs patrimoines.

Dorénavant, les Prix du patrimoine seront remis en alternance dans ces deux catégories, «restauration et sauvegarde du patrimoine bâti» et «médiation du patrimoine». C’est donc une toute nouvelle reconnaissance pour mettre en lumière des projets et des personnes qui ont eu un apport remarquable en médiation du patrimoine en dans les volets projet ou action.

MÉDIATION DU PATRIMOINE - VOLET PROJET

Ce volet vise les activités ou les réalisations en patrimoine qui créent des liens avec le public, font connaître des pratiques, documentent des savoir-faire ou encore mettent en valeur des sites archéologiques, des collections, des documents, des photographies ou même l’histoire des bâtiments.

Les types de projets admissibles sont les expositions, les publications, les circuits de visite guidée, les balados, les capsules vidéos, les films documentaires, les applications de réalité augmentée, etc.

Pour être admissible le projet doit avoir été réalisé par une personne ayant sa résidence principale au Bas-Saint-Laurent, un organisme à but non lucratif, un conseil de fabrique, une entreprise privée, une institution ou une municipalité au Bas-Saint-Laurent. Le projet doit avoir été réalisé dans la période s’échelonnant du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2022 dans l’une des huit MRC suivantes : Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup ou Témiscouata. Un seul dossier peut être déposé et la candidature ne peut être soumise à la fois au volet Projet et Action de la même année.

MÉDIATION DU PATRIMOINE - VOLET ACTION

CBSL invite un individu, un groupe ou une association à déposer un dossier de mise en candidature pour leur action en médiation, sensibilisation ou transmission du patrimoine bas-laurentien.

Les types d’actions admissibles sont la calorisation du patrimoine par de l'implication bénévole, un travail de recherche, une carrière vouée à la sensibilisation en patrimoine, etc.

Pour être admissible l’action doit être déposée par une seule personne ayant sa résidence principale au BSL. La mise en candidature peut aussi être déposée par une tierce personne. L’action doit avoir été réalisée dans l’une des huit MRC suivantes : Kamouraska, La Matanie, La Matapédia, La Mitis, Les Basques, Rimouski-Neigette, Rivière-du-Loup ou Témiscouata. Un seul dossier peut être déposé et la candidature ne peut être soumise à la fois au volet Projet et Action de la même année.

ÉCHÉANCE

Les candidatures doivent être déposées en remplissant le formulaire en ligne au plus tard le 23 mai 2023 à 17 h.

Elles seront évaluées par un jury de pairs possédant des expertises diversifiées en matière de patrimoine, sur la base des conditions d’admissibilité et des critères d’évaluation. Trois finalistes par volet seront sélectionnés par le jury et le choix final sera révélé lors du gala des remises de prix Culture Bas-Saint-Laurent. Pour plus d'informations et pour présenter un projet, il faut consulter le site internet de CBSL.