Bientôt un centre des loisirs neuf à Lac-des-Aigles

La Municipalité de Lac-des-Aigles s’apprête à rénover complètement le Centre des Loisirs Diane Roy, une infrastructure récréative qui a grand besoin d’amour, selon le maire Pierre Bossé. Bonne nouvelle : le projet sera financé en grande majorité par le gouvernement.

Un appel d’offres pour la recherche d’un entrepreneur a été lancé récemment. Les travaux à venir consisteront à une réfection complète de la plomberie, de l’électricité, des revêtements extérieurs et intérieurs, de la toiture, des toilettes et de la cuisinette. Bref, tout le bâtiment sera revu à neuf.

«On garde seulement l’ossature», a confirmé Pierre Bossé, en riant, la semaine dernière. «C’est un bâtiment construit en 1975 par des bénévoles. Il est loué régulièrement et il faut maintenant le remettre aux normes.»

Selon M. Bossé, des investissements de quelques centaines de milliers de dollars seront nécessaires pour la concrétisation du chantier. L’élu se réjouit toutefois que 90 % de la facture sera couverte par des aides financières consenties par le gouvernement du Québec.

La Municipalité a notamment bénéficié du programme de soutien aux infrastructures sportives et récréatives de petite envergure (PSISRPE) du ministère de l’Éducation.

Le Centre des Loisirs Diane Roy est situé au 3, rue Sirois. Annexé à la patinoire extérieure municipale, il est au centre des activités de loisirs de Lac-des-Aigles depuis près de 50 ans.

«Il est beaucoup utilisé l’hiver. En été, il a aussi été fréquenté par les camps de jour. En rénovant, on croit que ce sera un plus pour les citoyens et qu’ils pourront en bénéficier à différentes occasions», a souligné Pierre Bossé. «Considérant ce que ça va nous couter, c’est aussi très intéressant.»

Notons d’ailleurs que ce projet «n’a rien à voir» avec le projet de regroupement avec la municipalité de Saint-Guy. Il est toutefois évident que sa réalisation bénéficiera aux résidents des deux municipalités, si la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Andrée Laforest, accepte la fusion.